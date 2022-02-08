Gündem Eşini darp ettiğini düşündüler Cadde ortasında tekme tokat darp edildi
KOCAELİ

Eşini darp ettiğini düşündüler: Cadde ortasında tekme tokat darp edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşine şiddet uyguladığı zannedilince cadde ortasında darp edildi.

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Haber Merkezi İHA
Eşini darp ettiğini düşündüler: Cadde ortasında tekme tokat darp edildi
Yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat darp edildi.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evli çift boşanmak için adliyeye gittikleri sırada tartıştı. Kadın, kocasıyla tartıştığı sırada baygınlık geçirdi, kendine gelince yeniden eşiyle tartışmaya başladı.

İHA

Olayı gören vatandaşlar ise erkek şahsın eşini darp ettiğini düşündü. Şahıs, vatandaşlar tarafından cadde ortasında tekme tokat darp edildi.

İHA

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, şahsın darp edilme anı ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

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