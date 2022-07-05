Gündem Eşini defnettiği köyde 25 yıldır elektriksiz yaşıyor
İSTANBUL

Eşini defnettiği köyde 25 yıldır elektriksiz yaşıyor

Eşinin vefatından sonra şehir hayatını terk eden 89 yaşındaki Remzi Gür, Çatalca’da ormanlık alanda bulunan babadan kalma arsasının üzerine yaptığı evde 1997 yılından beri elektriksiz yaşıyor. Eşini defnettiği köyün dışına yerleşen Remzi Gür, artık yaşlandığını söyleyerek, evine elektrik bağlanmasını istedi.

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Haber Merkezi İHA
Eşini defnettiği köyde 25 yıldır elektriksiz yaşıyor
Remzi Gür

İstanbul’da emekli olduktan sonra da çalışmaya devam eden Remzi Gür, 1995 yılında eşini kaybetti. Eşini Belgrat köyüne defneden Gür, eşinin vefatının ardından şehir hayatını da terk ederek köye yerleşti.

Köyde evi olmayan Gür, ormanlık alanda bulunan babadan kalma arsasının üzerine, kendi imkanları ile ev yaptı. Ancak evini yaptığı yer köyün dışında olduğu için elektrik bağlayamadı.

1997 yılında yaptığı eve yerleşen Remzi Gür, o günden beri elektrik olmadan yaşamını sürdürüyor. Tek başına ormanlık alanda yaptığı evde yaşayan 89 yaşındaki Remzi Gür, artık yaşlandığını ve elektriksiz yaşamını sürdüremediğini söyleyerek elektriğinin bağlanmasını istiyor.

"Ölmeden evvel elektriğimin bağlanmasını arz ediyorum"

25 yıldır tek başına ve elektriksiz yaşayan Remzi Gür, “İstanbul’da çalışıyordum. Eşim vefat ettikten sonra buraya gelip defnettim. Burada arsam vardı, arsanın üzerine ev yaptım. 1997 yılında burada yaşamaya başladım ve o günden bu güne elektriksiz yaşıyorum. 89 yaşındayım elektriksiz yaşamak, yemek yapmak zor oluyor. Elektriksiz yaşamım zor oluyor. 25 seneden beri elektriksiz yaşıyorum. Ölmeden evvel elektriğimin bağlanmasını arz ediyorum” dedi.

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