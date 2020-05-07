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Gündem Eşini öldüren kocaya müebbet hapis cezası
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Eşini öldüren kocaya müebbet hapis cezası

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz yıl tartıştığı eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Arif K., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, öz kızına cinsel istismar suçundan ise 30 yıl hapse mahkum edildi.

Haber Merkezi İHA
Arif K. ağırlaştırılmış müebbet ceza aldı.
Arif K. ağırlaştırılmış müebbet ceza aldı.


Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Arif K. ve eşi Dilek K.’nin aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucunda Arif K. eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Arif K., eşini 19 yaşındaki oğlu S.K.’nin öldürdüğü söylemişti. İkili polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan baba burada da cinayeti oğlunun işlediğini söylese de, ekiplerin çapraz sorgusunda suçunu itiraf etmişti.

Müebbet hapis cezası aldı.

Arif K. Bozüyük Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Arif K. hakkında ‘kasten öldürme’ ile birlikte sonradan ortaya çıkan öz kızı N.K.’ya (19) ‘cinsel istismar’ suçlarından Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nce dava açıldı.

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Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün gerçekleştirildi. Sanık Arif K., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu olduğu cezaevinden katıldı. Savunmasında çok pişman olduğunu ifade eden sanık Akif K., duruşma sonunda ’kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca öz kızına cinsel istismarla da suçlanan baba Arif K. ‘cinsel istismar’ suçundan da 30 yıl hapse mahkûm edildi. Mahkeme heyetinin eşini öldüren ve kızına cinsel istismarda bulunan Arif K.’ya ‘iyi hal’ indirimi uygulamadığı öğrenildi.

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