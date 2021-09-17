Gündem Eşini ve oğlunu kolonya dökerek yakmıştı Pes dedirten ifade
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Eşini ve oğlunu kolonya dökerek yakmıştı: 'Pes' dedirten ifade

İzmir'in Menderes ilçesinde, 21 yaşındaki eşi Fatma E. ile 1,5 aylık oğlu Ö. E.'yi üzerlerine kolonya döküp, ateşe vererek, yaktığı iddiasıyla tutuklanan 29 yaşındaki Veysi E.'nin emniyetteki ifadesinde, "Olayın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Eşini ve oğlunu kolonya dökerek yakmıştı: Pes dedirten ifade
Eşi ve oğlunun üzerine kolonya döküp ateşe veren Veysi E'nin ifadesi ortaya çıktı.

İzmir'deki olay, 31 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında, Menderes ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 'Yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu bulundurmak' dahil birçok suçtan tutuklu bulunan ve 4 ay önce pandemi nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Veysi E., iddiaya göre, eşi Fatma E.'yi öğle yemeğine eve gelmeyince çalıştığı markete giderek darp etti.

Zorla eve getirdiği eşine şiddet uygulamayı sürdüren Veysi E., Fatma E. ile 1,5 aylık oğlunu üzerine kolonya dökerek, ateşe verdi. Fatma E.'nin çığlıkları ile bebeğin ağlamasını duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ile oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakınları Veysi E.'nin, eşini kıskandığını ve sürekli bunu söylediğini öne sürdü.

EŞİ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma başlatan polisin ifadesine başvurduğu Fatma E., önce olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak tedavisi süren Fatma E., daha sonra ifadesini değiştirerek, eşi tarafından tehdit edildiğini aktardı. Bunun üzerine Veysi E., önceki gün gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen Veysi E.'nin ifadesinde "Olayın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysi E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan anne ile oğlunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Birçok suçtan sabıkası olan adam ailesine dehşeti yaşattı: Eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunu üzerine kolonya dökerek yaktı
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Yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edilen Veysi E., iddiaya göre, bir süpermarkette çalışan eşi Fatma E. öğle yemeğine eve gelmeyince kıskançlık krizine girdi.
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Markete giden Veysi E., eşi Fatma E.'yi darbedip zorla eve getirdi. Veysi E., evde de darbetmeyi sürdürdüğü eşi Fatma E. ve oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya dökerek, ateşe verdi
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Fatma E.'nin feryadı ve Ömer E.'nin ağlamasını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ve oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
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Soruşturma başlatan polisin ifadesine başvurduğu Fatma E., olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak tedavisi halen süren Fatma E., polise ilk ifadesini, eşi tarafından tehdit edildiği için korkup o haliyle verdiğini belirtti. Fatma E.'nin ifadesini değiştirmesi üzerine polis, Veysi E.'yi dün gözaltına aldı. Eşini daha önce de kıskandığı için darbettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Veysi E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Birçok suçtan sabıkası olan adam ailesine dehşeti yaşattı: Eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunu üzerine kolonya dökerek yaktı
İzmir'in Menderes ilçesinde, 15 gün önce eşi Fatma E. (21) ve oğlu Ömer E.'yi (1,5) üzerlerine kolonya dökerek yakan Veysi E., eşinin, 'yanlışlıkla oldu' ifadesini tehdit altında verdiğini söylemesiyle gözaltına alındı.


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