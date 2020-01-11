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SAMSUN

Samsun haberleri: Eşinin şiddetiyle gözünü kaybeden Elif: Dünyamı kararttı, ışığa hasret kalsın

Eşinin şiddetiyle gözünü kaybeden Elif: Dünyamı kararttı, ışığa hasret kalsın

Samsun'da, 10 yıllık eşi Mehmet Kesler (33) tarafından dövülen Elif Kesler'in (30) görme yetisini kaybettiği tek gözü, ameliyatla alınacak. Tedavi gördüğü hastaneden kendi isteğiyle taburcu olan ve başka doktorlara gidip umut arayan Elif Kesler, boşanma davası açtığı tutuklu eşiyle ilgili olarak, "Bir anlık öfkeyle beni bu hale getirdi. Herkes hak ettiği cezayı alsın. Dünyamı karartı. Beni bu hale düşüren, ışığa hasret kalsın" dedi.

Haber Merkezi DHA
Elif Kesler, görme yetisini kaybetti.
Elif Kesler, görme yetisini kaybetti.

Olay, 29 Aralık 2019'da akşam saatlerinde Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıldır evli olan Elif ve Mehmet Kesler çifti arasında, tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşünce Mehmet Kesler, eşini dövdü.

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Mehmet Kesler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kesler, yaralanan Elif Kesler'i aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif Kesler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Kesler'i gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kesler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Elif Kesler ve Mehmet Kesler

Kardeşinin evinde kalıyor

Eşi Mehmet Kesler tarafından dövülürken gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybeden Elif Kesler, tedavi gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nden isteği üzerine taburcu edildi. Görme yetisini kaybettiğine inanamayan Kesler, bir umutla başka hastanelere de başvurdu, ancak, 'Hasar gören gözün acilen alınması lazım, yoksa diğer gözde de görme kaybı olabilir' cevabını aldı.

Elif Kesler, kızlarının eğitimini ve hayatını düşündüğünü belirtti.

13 Ocak'ta tekrar OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gidecek olan Kesler'in görme yetisini kaybeden gözü ameliyatla alınacak. Eşi Mehmet Kesler'e boşanma davası açan ve şu an kızları Zeynep (7) ve Beyza (5) ile kardeşi Ersin Keskin'in evinde kalan Elif Kesler, çocukları için mücadele etmeye devam edeceğini anlatarak, yardım istedi.

Elif Kesler, kız kardeşinin evinde kalmaya başladı.

'Bir umutla başka doktorlara da gittim ama aynı cevabı aldım'

Doktorların, 'ameliyat olmalısın' dediğini ancak hastaneden kendi isteğiyle taburcu olduğunu ifade eden Elif Kesler, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Doktorlarım, 'ya ameliyat edelim seni ya da taburcu edelim' dediler. Ben de ameliyat olmak istemedim ve başka doktorlara danışmak istedim, içimin rahat etmesi için bir umutla başka doktorlara gittim. Ancak diğer doktorlar da gözümü kaybettiğimi ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ameliyat olmazsam diğer gözümde de görme kaybı olabileceğini öğrendim. Hep bir risk olduğunu anlattılar. Çok kötü durumdayım. Herkes hak ettiği cezayı alsın, beni bu hale düşüren de en ufak bir ışığa hasret kalsın. Benim dünyamı kararttı, insanı yaşarken öldürmek demek bu. Kolumu kanadımı kırdı. En ağır cezayı almasını istiyorum."
Elif Kesler, çocukları için yardım istiyor.

'Çocuklarım için yardım istiyorum'

Çocukları için ayakta durmaya çalıştığını belirten Kesler, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımın eğitimlerini düşünüyorum. Onların geleceği benimki gibi karanlık olmasın, aydınlık olsun, bir meslekleri olsun. Beni öldürseydi, kim ne yapabilirdi? Versin bana yeniden gözümü, aydınlatsın benim hayatımı, yapabilecek mi? Bir anlık öfkeyle beni bu hale getirdi. Emine Bulut cinayetinde çok etkilenmiştim, 2-3 gün aklımdan çıkmamıştı. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Sesimizi duysunlar, bu olayı sadece ben yaşamadım, benim gibi yüzlerce kadın var. Boşanma davamı da açtım, inşallah yakın zamanda ondan boşanacağım. Ayrı bir eve çıktım, evde sadece çocuklarımın yatağı ve elbiselerimiz var. Çok fazla ihtiyacımız var, çocuklarım için yardım istiyorum."
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