Gündem Eşitiz ama bir yere kadar CHP masanın küçük ortaklarından rahatsız
ANKARA

Eşitiz ama bir yere kadar: CHP masanın küçük ortaklarından rahatsız

6’lı masada CHP ve İYİ Parti dışında yer alan partilerin ‘eşitlik talebi’, ‘eşgüdüm mekanizması’ teşkilatlarda rahatsızlığa neden oldu. CHP içinde seçimlere ‘tek çatı’ altında girmenin de handikap olacağını endişesi taşıyan teşkilat, ‘oy oranı yüksek olanla oy oranı düşük olan arasında bir fark olmalı. Eşitiz ama bir yere kadar’ ifadelerini dile getiriyor.

Abone Ol Google News
Uğur Duyan Yeni Şafak
Eşitiz ama bir yere kadar: CHP masanın küçük ortaklarından rahatsız
Arşiv

CHP’nin etrafında toplanan yuvarlak masada bulunan İYİ Parti dışındaki partilerin son günlerde eşgüdüm mekanizması başta olmak üzere bazı talepleri CHP teşkilatlarında rahatsızlık oluşturdu. Özellikle son zamanlarda CHP Genel Merkezi’ne teşkilatların bu konuda düşüncelerini söylediği belirtildi. Edinilen bilgiye göre teşkilat masanın isteklerinin ‘öz verisiz istekler’, ‘küçük ortakların büyük talebi’ olduğunu dile getiriyor. CHP içinde seçimlere ‘tek çatı’ altında girmenin de handikap olacağını endişesi taşıyan teşkilat, ‘oy oranı yüksek olanla oy oranı düşük olan arasında bir fark olmalı. Eşitiz ama bir yere kadar’ ifadelerini dile getiriyor. 6’lı masada CHP ve İYİ Parti dışında yer alan partilerin ‘eşitlik talebi’, ‘eşgüdüm mekanizması’ teşkilatlarda rahatsızlığa neden oldu. 6’lı masanın yalnız genel siyaset sahasında değil yerel siyaset içinde de eşit söz hakkına sahip olma eğilimi güçlendikçe ittifakın lokomotifi olan CHP’den itiraz sesleri yükseliyor.

KÜÇÜK ORTAKLARIN BÜYÜK TALEBİ

CHP’nin teşkilatı masanın aktörlerinden Gelecek ve DEVA partili isimlerin ‘cumhurbaşkanı adayımız seçildiğinde eşgüdüm mekanizmasına bağlı hareket edileceği için aday listelerinin de eşgüdümlü hazırlanması’ gerekiyor yönündeki taleplerinden duydukları rahatsızlıkları genel merkeze ilettikleri belirtiliyor. Ankara’da, bu talebin özellikle Ege, Akdeniz, Marmara’daki yerel teşkilatlarda huzursuzluk çıkarttığı konuşuluyor. Teşkilat bu talepleri “küçük ortakların büyük talebi” gibi yorumluyor.

TEK LİSTE HANDİKAPLI

  • Teşkilatın tek çatı formülüne de itiraz ettiği de belirtiliyor. CHP’li bir isim, “Listeleri tek bir çatı altına toplamak handikaplı. Oy oranı yüksek olanla oy oranı düşük olan arasında bir fark olmalı. Eşitiz ama bir yere kadar” ifadelerini kullanıyor. CHP koridorlarında, ortak liste tartışmalarının 6 ay önce başladığı ancak söylenti düzeyinde kaldığı için yerel teşkilatlardan gelen taleplerin o günün şartları içinde değerlendirildiği konuşuluyor. Ancak seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte masanın küçük ortaklarının taleplerinin, CHP kurmaylarınca ‘öz verisiz istekler’ olarak görüldüğüne işaret ediliyor.

6 NİSAN ISRARI

CHP Genel Merkezi’ne yakın bir isim tartışmışların temelinin 6 Nisan 2022’deki seçim sistemi değişikliğine uzandığını vurguladı. “CHP ve İYİ Parti’nin erken seçim tarihi olarak 6 Nisan öncesini işaret etmesi, masa içi dengelerin dışa vurumu olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Güçlendirilmiş vesayet sistemi: 'Demokrasiden muaf oligarşik bir yapı'
GÜNDEM
Güçlendirilmiş vesayet sistemi: 'Demokrasiden muaf oligarşik bir yapı'
Darbecilere karşı sert tweet atmaya korktuk

Darbecilere karşı sert tweet atmaya korktuk

​Meral Akşener mesajını 'yumuşatmış'
Geçmeyen öksürük tehlikeli

Geçmeyen öksürük tehlikeli

​Akciğer kanserinin habercisi olabilir.
Altı başlı hükümet peşindeler

Altı başlı hükümet peşindeler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın 'güçlendirilmiş vesayet sistemi'ne tepki gösterdi.
İstanbul'dan dünyaya uzanan mis sofralar

İstanbul'dan dünyaya uzanan mis sofralar

​'Boğaziçi'nin Lezzetleri'yle mutfak yolculuğu.
Yeni Cami'ye akın

Yeni Cami'ye akın

​Yerli ve yabancı turistler camiyi gezdi.
1 milyon kişi saç ektirmeye geldi

1 milyon kişi saç ektirmeye geldi

​Türkiye tecrübesiyle öne çıkıyor.

Yaşar Kaplan vefat etti

Yaşar Kaplan vefat etti

​Yazdığı eserlerden dolayı üç yıl hapis yatmıştı.
BİM 500 ürünün fiyatını sabitledi

BİM 500 ürünün fiyatını sabitledi

​İndirim yarışına destek artıyor.
HDP kendi adayıyla seçime girecek

HDP kendi adayıyla seçime girecek

​'Adayımızı yakında açıklayacağız'

Rumlar 'hellim'i de hazmedemedi

Rumlar 'hellim'i de hazmedemedi

​Lübnan'da kapı kapı dolaşıp peynirin ihracatını engellediler.
ABD savaşı uzatmakta kararlı

ABD savaşı uzatmakta kararlı

​Bugüne kadarki en büyük askeri yardımı yaptı.
ABD meclis başkanı 15. turda seçildi

ABD meclis başkanı 15. turda seçildi

​Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy 216 oy aldı.
Borsada paniğe oynuyor

Borsada paniğe oynuyor

​Tarihi rekorların ardından yine spekülatörlük yaptı.
Savunmada ihracat hedefi 6 milyar dolar

Savunmada ihracat hedefi 6 milyar dolar

​Yürütülen 750'yi aşkın projeyle yükseliş sürüyor.
'Resmi bir durum yok'

'Resmi bir durum yok'

​Şenol Güneş'ten Weghorst itirafı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.