Eşitiz ama bir yere kadar: CHP masanın küçük ortaklarından rahatsız

CHP’nin etrafında toplanan yuvarlak masada bulunan İYİ Parti dışındaki partilerin son günlerde eşgüdüm mekanizması başta olmak üzere bazı talepleri CHP teşkilatlarında rahatsızlık oluşturdu. Özellikle son zamanlarda CHP Genel Merkezi’ne teşkilatların bu konuda düşüncelerini söylediği belirtildi. Edinilen bilgiye göre teşkilat masanın isteklerinin ‘öz verisiz istekler’, ‘küçük ortakların büyük talebi’ olduğunu dile getiriyor. CHP içinde seçimlere ‘tek çatı’ altında girmenin de handikap olacağını endişesi taşıyan teşkilat, ‘oy oranı yüksek olanla oy oranı düşük olan arasında bir fark olmalı. Eşitiz ama bir yere kadar’ ifadelerini dile getiriyor. 6’lı masada CHP ve İYİ Parti dışında yer alan partilerin ‘eşitlik talebi’, ‘eşgüdüm mekanizması’ teşkilatlarda rahatsızlığa neden oldu. 6’lı masanın yalnız genel siyaset sahasında değil yerel siyaset içinde de eşit söz hakkına sahip olma eğilimi güçlendikçe ittifakın lokomotifi olan CHP’den itiraz sesleri yükseliyor.

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KÜÇÜK ORTAKLARIN BÜYÜK TALEBİ

CHP’nin teşkilatı masanın aktörlerinden Gelecek ve DEVA partili isimlerin ‘cumhurbaşkanı adayımız seçildiğinde eşgüdüm mekanizmasına bağlı hareket edileceği için aday listelerinin de eşgüdümlü hazırlanması’ gerekiyor yönündeki taleplerinden duydukları rahatsızlıkları genel merkeze ilettikleri belirtiliyor. Ankara’da, bu talebin özellikle Ege, Akdeniz, Marmara’daki yerel teşkilatlarda huzursuzluk çıkarttığı konuşuluyor. Teşkilat bu talepleri “küçük ortakların büyük talebi” gibi yorumluyor.

TEK LİSTE HANDİKAPLI

Teşkilatın tek çatı formülüne de itiraz ettiği de belirtiliyor. CHP’li bir isim, “Listeleri tek bir çatı altına toplamak handikaplı. Oy oranı yüksek olanla oy oranı düşük olan arasında bir fark olmalı. Eşitiz ama bir yere kadar” ifadelerini kullanıyor. CHP koridorlarında, ortak liste tartışmalarının 6 ay önce başladığı ancak söylenti düzeyinde kaldığı için yerel teşkilatlardan gelen taleplerin o günün şartları içinde değerlendirildiği konuşuluyor. Ancak seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte masanın küçük ortaklarının taleplerinin, CHP kurmaylarınca ‘öz verisiz istekler’ olarak görüldüğüne işaret ediliyor.

6 NİSAN ISRARI

CHP Genel Merkezi’ne yakın bir isim tartışmışların temelinin 6 Nisan 2022’deki seçim sistemi değişikliğine uzandığını vurguladı. “CHP ve İYİ Parti’nin erken seçim tarihi olarak 6 Nisan öncesini işaret etmesi, masa içi dengelerin dışa vurumu olabilir” değerlendirmesinde bulundu.