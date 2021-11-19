Gündem Eşiyle tartışan öfkeli kadın otomobili paramparça etti Siz karışmayın
İSTANBUL

Eşiyle tartışan öfkeli kadın otomobili paramparça etti: Siz karışmayın

Esenyurt'ta, eşiyle tartışan kadın daha sonra eşinin otomobiline saldırdı. Otomobilin cam ve aynalarını taşla paramparça eden öfkeli kadın, kendisini durdurmak isteyenlere "Siz karışmayın" diyerek karşılık verdi.

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Haber Merkezi DHA
Eşiyle tartışan öfkeli kadın otomobili paramparça etti: Siz karışmayın
Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan caddede gerçekleşti. İddiaya göre, karı koca otomobil içinde kavga etti. Tartışmanın ardından otomobilin sahibi olan koca, köpeğini alıp farklı bir yöne gitti.

Araçtan indikten sonra sinir krizi geçiren kadın ise ara sokaktan taş alıp geri geldi. Kadın, otomobile taşla saldırmaya başladı.

Dakikalarca aracın cam, kaput, aynalarına saldıran kadın otomobili paramparça etti. Araya girmeye çalışanlara ‘Polisi arayın’ diyen öfkeli kadın daha sonra taksiye binip olay yerinden ayrıldı. Büyük hasar oluşan otomobil, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.


"EŞİ GİDİNCE ARACA SALDIRMAYA BAŞLADI"

Dükkanının önünde yaşanan ilginç anları anlatan Bülent Erdal, "Kadın geldi, ‘Polis çağırın’ dedi. Polis gelmeden önce kadını zaten sakinleştiremedik. Polisi aradık. Dayak yemişti herhalde. Araca taşlar fırlatmaya başladı. Sakinleştiremedik, durmadı. Ondan sonra polis ekiplerini çağırdık. Durdurmaya çalıştık ama durmadı. Arabanın arka camına, ön camına, kaputuna, aynalarına her tarafına taşlarla vurmaya başladı. Biz araya girmeye çalıştığımızda, ‘Polisi arayın’ dedi. Meğerse eşiymiş. Eşinden dayak yemiş. Araçtan indi, köpeğini aldı, diğer tarafa doğru gitti. Eşi gidince araca saldırmaya başladı" dedi.

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