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Eski bakan Karaismailoğlu'dan anlamlı hareket: , İYİ Partili küfürbaz Türkkan'dan aldığı tazminatı bağışlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı dönemde AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'na sosyal medyada ağır ithamlarda bulundan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan için mahkemeden çıkan tazminat kararı onaylandı. Kararın onaylanmasından sonra Karaismaioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tazminatı şehit ve gazi ailelerine bağışlayacağını belirtti.

15:55 . 19/07/2023 Çarşamba
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Türkkan-Karaismailoğlu

Türkkan-Karaismailoğlu

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı dönemde, avukatları Ömer Faruk Karagüzel ve Melike Nur Bak aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında, kendisiyle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle manevi tazminat talebinde bulunmak üzere dava açtı. Mahkemeden çıkan kararın onaylanmasıyla birlikte Türkkan, Karaismailoğlu'na 35 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

35 bin lira tazminat ödeyecek

Adil Karaismaioğlu sosyal medyadan davayla ilgili paylaşımda bulundu. Karaismaisoğlu, yaptığı paylaşımda kazandığı tazminatı şehit ve gazi ailelerine bağışlayacağını bildirdi. Karaismailoğlu paylaşımında; "İyi Partili Lütfü Türkkan’ın “Müfteri” olduğu mahkeme kararıyla da onaylandı. Küfür ve iftirayla beslenen bu zata güzel bir cevap olması umuduyla; Kendisinden kazandığım tazminatı şehit ve gazilerimizin ailelerine bağışlayacağım." ifadelerine yer verdi.

Hakaret ve iftira suçu işledi

Belirtilen talepte Türkkan'ın Bartın çevre yolu ihalesiyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda ağır ithamlarda bulunarak, hakaret ve iftira suçunu işlediği ifade edildi. Türkkan'ın hakikatle ilgisi bulunmayan, kulaktan dolma bilgilerle Karaismailoğlu'nu kamuoyu husumetine maruz bıraktığı aktarılan dilekçede, bu iftiralar nedeniyle kişilik haklarının açıkça zedelendiği anlatıldı. Davanın kabulüne karar verilmesi istenen dilekçede, davalı Türkkan'ın 250 bin liralık manevi tazminatı, yasal faiziyle birlikte davacı Karaismailoğlu'na ödemesine hükmedilmesi talep edildi.

Mahkemenin kararı onandı

Davanın İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına katılmayan tarafların avukatları hazır bulundu.Duruşmada, Karaismailoğlu'nun avukatı, müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle davanın kabulünü istedi.Kararını açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek Lütfü Türkkan'ın, Adil Karaismailoğlu'na 35 bin TL manevi tazminatı haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesini istedi. Bakan Karaismailoğlu, bugün yaptığı paylaşımda mahkemenin verdiği bu kararı onaylandığını ifade etti.







#Adil Karaismailoğlu
#Lütfü Türkkan
#İYİ Parti
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