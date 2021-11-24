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ANKARA

Eski bakanlardan Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşamını yitirdi. Güneş için bugün saat 11.00’de Meclis’te tören düzenlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski bakanlardan Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti
Hasan Fehmi Güneş

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşamını yitirdi. Güneş için bugün saat 11.00’de Meclis’te tören düzenlenecek.

Törenin ardından Güneş için Kocatepe Cami’nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Güneş’in naaşı, 25 Kasım Perşembe günü Sakarya’nın Karapürçek Köyü’nde toprağa verilecek.

Kimdir?

1934 yılında Sakarya’da doğan Fehmi Güneş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Hukukçu ve kamu yönetimi uzmanı olarak çalışan Güneş, 1975-1980’de Cumhuriyet Senatosu Sakarya senatörü olarak, 18 ve 22. dönemde de İstanbul Milletvekili olarak Meclis’te bulundu. 42. Hükümet’te İçişleri Bakanlığı yaptı.

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