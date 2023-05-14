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Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı: Şimdi artık milletimizin konuşma zamanı

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Sarıyer'deki bir okula gelerek oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Çiller, "Şimdi artık milletimizin konuşma zamanı" dedi.

13:19 . 14/05/2023 Pazar
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Tansu Çiller

Tansu Çiller

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın yarışına sahne oluyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi, 81 ilde 17.00'de sona erecek.

Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu kullanmak için Sarıyer Yeniköy’de bulunan Yeniköy İlkokuluna geldi.

Oy sırasına girdi

Çiller, seçmenleri selamlayarak oy sırasına girdi.

2336 numaralı sandığa oyu atan Çiller, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Milletimiz ne derse o olacaktır"

Tansu Çiller burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bütün partilerimiz uzun süredir millete söylemek istediği her şeyi söylediler. Şimdi artık milletimizin konuşma zamanı. Milletimiz ne derse o olacaktır. Böylece demokrasimizin mührü vurulacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Hem ülkemiz, hem milletimiz için, hem de tüm evren için.



#Tansu Çiller
#sandık
#seçim
39 dakika önce
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