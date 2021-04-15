Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'a veda: Cenaze törenine Erdoğan da katıldı

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, uzun yıllardır kalp tedavisi görüyordu. En son 28 Şubat’ta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi’nde tedavi altına alınan Akbulut, durumu ciddileşince 10 Nisan’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Tedavisi burada devam eden Akbulut, 14 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında vefat etti. Eski Başbakan Akbulut için Türkiye Büyük Millet Meclisinde devlet töreni düzenlendi. Daha sonra Akbulut'un naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne getirildi.

DEVLET ERKANI TAM KADRO

Cumhurbaşkanı Erdoğan da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan'ın yanı sıra cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Başbakan, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve birçok siyasi isim katıldı.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze töreninde kısa bir konuşma yaptı.

Akbulut'a rahmet dileyen Erdoğan, “Şu anda musalla taşında Yıldırım Akbulut Beyefendiyi ebedi aleme, ahirete uğurlamak üzere cenaze namazını kılmış bulunuyoruz.Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, cennetiyle müşerref kılsın. Yıldırım Bey devletin birçok kademelerinde değişik görevler aldı. En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi’nde beraber çalıştık.

DHA

TECRÜBELERİNDEN İSTİFADE ETTİK

Tabii Yıldırım Bey’in en büyük özelliği tevazu idi, mütevazi idi. Bu tevazuundan hiçbir an sapmadı ve düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle İstişare Konseyi’nde de paylaşmak üzere kendisinden gerçekten çok çok istifade ettik. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Ailesine sabırlar diliyorum. Tüm milletimize bu noktada sabırlar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Erdoğan'ın konuşmasından sonra dualar edildi.





TOPRAĞA VERİLDİ

Yıldırım Akbulut'un cenazesi top arabasına taşınırken, Erdoğan yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Akbulut'un cenazesi Devlet Mezarlığında toprağa verildi.

GÜNDEM Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'a veda: TBMM'de tören düzenlendi

GÜNDEM Siyaset dünyasının acı kaybı: Eski başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti



