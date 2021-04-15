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Gündem Eski Başbakan Yıldırım Akbuluta veda Cenaze törenine Erdoğan da katıldı
ANKARA

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'a veda: Cenaze törenine Erdoğan da katıldı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye Cumhuriyeti 20'nci Başbakanı Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra devlet erkanı tam kadro katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Erdoğan, “Yıldırım Bey’in en büyük özelliği tevazu idi, mütevazi idi. Bu tevazuundan hiçbir an sapmadı ve düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle İstişare Konseyi’nde de paylaşmak üzere kendisinden gerçekten çok çok istifade ettik” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Eski Başbakan Yıldırım Akbuluta veda: Cenaze törenine Erdoğan da katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze namazına katıldı.

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, uzun yıllardır kalp tedavisi görüyordu. En son 28 Şubat’ta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi’nde tedavi altına alınan Akbulut, durumu ciddileşince 10 Nisan’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Tedavisi burada devam eden Akbulut, 14 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında vefat etti. Eski Başbakan Akbulut için Türkiye Büyük Millet Meclisinde devlet töreni düzenlendi. Daha sonra Akbulut'un naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne getirildi.

DEVLET ERKANI TAM KADRO

Cumhurbaşkanı Erdoğan da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan'ın yanı sıra cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Başbakan, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve birçok siyasi isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze töreninde kısa bir konuşma yaptı.

Akbulut'a rahmet dileyen Erdoğan, “Şu anda musalla taşında Yıldırım Akbulut Beyefendiyi ebedi aleme, ahirete uğurlamak üzere cenaze namazını kılmış bulunuyoruz.Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, cennetiyle müşerref kılsın. Yıldırım Bey devletin birçok kademelerinde değişik görevler aldı. En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi’nde beraber çalıştık.

DHA

TECRÜBELERİNDEN İSTİFADE ETTİK

Tabii Yıldırım Bey’in en büyük özelliği tevazu idi, mütevazi idi. Bu tevazuundan hiçbir an sapmadı ve düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle İstişare Konseyi’nde de paylaşmak üzere kendisinden gerçekten çok çok istifade ettik. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Ailesine sabırlar diliyorum. Tüm milletimize bu noktada sabırlar temenni ediyorum ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından sonra dualar edildi.


TOPRAĞA VERİLDİ

Yıldırım Akbulut'un cenazesi top arabasına taşınırken, Erdoğan yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Akbulut'un cenazesi Devlet Mezarlığında toprağa verildi.

Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı
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Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı
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Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi
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Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi
Dün vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi. Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut 86 yaşındaydı.


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