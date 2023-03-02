Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 55 sayfalık iddianame, İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 3'ü tutuklu 16 kişi "şüpheli", 20 kişi "müşteki", 1 kişi ise "müşteki-şüpheli" olarak yer aldı.

Soruşturma müfettiş raporuyla başladı

İddianamede, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan raporda, Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının "irtikap" ve "rüşvet" suçlarını işlediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, bunun üzerine soruşturmaya başlandığına vurgu yapıldı.

Soruşturma kapsamında sanıklar hakkında dinleme kararları alındığı bildirilen iddianamede, işlendiği iddia edilen rüşvet olayları tek tek eylemler şeklinde ele alındı.

İddianamede, Murat Hazinedar'ın 2014 yılı Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Beşiktaş Belediyesi Başkanı olarak seçildiği, Hazinedar'ın Beşiktaş Belediye Başkanı olduktan sonra imar işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi'yi görevlendirdiği bildirildi.Sipahi'nin hakkında yürütülen soruşturmalar olması nedeniyle görevinden alınması için partiden Hazinedar'a baskı yapıldığı, Hazinedar'ın ise bu baskılara dayanamayarak Sipahi'yi başkan yardımcılığı görevinden aldığı anlatılan iddianamede, Sipahi'nin yerine imar işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak Rifat Örnek'in atandığı ifade edildi.

"İmar onayı için Beltaş Vakfına para yatırma şartı"

İddianamede, bu atama üzerine Beşiktaş Belediyesinde imar konularından sorumlu kişinin Belediye Başkan Yardımcısı sanık Rifat Örnek olduğu belirtilerek, resmiyette yetkisi olmayan Sipahi'ye de belediyenin 4'üncü katında özel bir makam odası tahsis edildiği aktarıldı.

İmar başvurularının evrak işlemleri tamamlandıktan sonra sanıklardan Rifat Örnek'e onay işlemine gitmeden önce Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin onayından geçmesinin istendiğine dikkati çekilen iddianamede, bu nedenle imar konularında yapılan başvuruların ilk olarak Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gittiği kaydedildi.

İddianamede, evrakları eksik olmayan başvuruların işlemleri tamamlandıktan sonra Sipahi'nin danışmanı sanık Uğur Şahin tarafından imar başvuru evrakları alınarak Sipahi'ye götürüldüğü ifade edildi.

İddianamede, danışman Uğur Şahin'in talimat üzerine imar evrakları tam olan ve onaylanması gereken başvuru sahiplerini arayarak Sipahi'nin makamına görüşme için çağırdığına vurgu yapılarak, sanık Hüseyin Avni Sipahi'nin, makamına gelen başvuru sahibine görüşme sırasında "imar evraklarının onaylanması için Beşiktaş Belediyesi Beltaş Vakfına para yatırması gerektiği, aksi takdirde imar evraklarının onaylanmayacağını" söylediği aktarıldı.

"Zorla bağış toplandı"

Başvuru sahiplerinin çoğunun imar evraklarının onaylanmaması halinde zarara uğrayacağını düşündüğü için Beltaş Vakfına para yatırmaya rıza gösterdiği ve zorla para yatırdığı anlatılan iddianamede, para yatırmak zorunda kalan kişilere Uğur Şahin tarafından Beltaş Vakfına ait hesap numarasının verildiği, başvurucuların belirtilen hesap numarasına para yatırıp getirip dekontu Uğur Şahin'e teslim ettikleri belirtildi.

İddianamede, para yatırma dekontunun danışman Uğur Şahin tarafından teslim alınması üzerine imar başvuru evraklarının Sipahi'nin talimatıyla imar konularından resmiyette sorumlu olan Başkan Yardımcısı Rifat Örnek'e gönderildiği kaydedildi.

Sanık Sipahi'ye dönemin Belediye Başkanı sanık Murat Hazinedar tarafından yasal olmadığı halde imar konularında fiili olarak denetim yapma yetkisi verildiğine dikkati çekilen iddianamede, Sipahi’nin düz bir meclis üyesi olduğu halde yetkisiz ve sorumsuz olarak Beşiktaş Belediyesinde imar konularında "kilit isim" olduğu aktarıldı.









"Belediyeyi ticarethane gibi işletti"

Müştekilerden "bağış" adı altında toplanan paraların usulüne uygun ve hukuk kuralları çerçevesinde harcanmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, yatırılan paraların büyük bir kısmının Beltaş Vakfı Mütevelli Üyesi olan Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarına "huzur hakkı" adı altında dağıtıldığı belirtildi.

Bu sanıkların akrabaları veya dostlarına da, Beltaş Vakfında danışman ve avukat sıfatıyla çalıştığı gösterilerek maaş ödemesi yapıldığına yer verilen iddianamede, Beltaş Vakfında birçok kişinin çalışıyor gözükmesine rağmen vakfın hiçbir çalışmasının ve faaliyet alanının bulunmadığı kaydedildi.

Vakfa para yatırmadan evrakları tam olan ve ruhsat almasına herhangi bir engel bulunmayan iş yerlerine ruhsat verilmediği belirtilen iddianamede, Beltaş Vakfına "bağış" adı altında para yatırılması halinde hiçbir evrak talep edilmeden ve şartları sağlayıp sağlamadığına bakılmadan iş yerlerine ruhsat verildiği aktarıldı.

İddianamede, "Başkan Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Belediyesini bir şirket gibi yönettiği, Beşiktaş Belediyesine kendi eş ve dostlarını alarak aile şirketi statüsüne soktuğu, daha sonra aile şirketi statüsüne getirdiği belediyeyi halka hizmet etmekten çıkarıp ticarethane gibi işletmeye başladığı, halkın her başvurusunda işlem yapılmasını sağlamak için 'bağış' yatırılmasını zorunlu tuttuğu, bu durumun dosyada bulunan başvuru evrakları, müşteki beyanları, tanık beyanları, sanık Rifat Örnek ve Mehmet Uğur Şahin'in ikrara dayanan beyanları ve tape kayıtlarıyla sabit olduğu anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Sanıklar hakkında istenen cezalar

İddianamede, Hazinedar'ın 8 kez "irtikap suçuna teşebbüs etmek" suçundan 20 yıldan 40 yıla kadar, 8 kez "irtikap" suçundan 40 yıldan 80 yıla kadar, 2 kez "rüşvet" suçundan 8 yıldan 24 yıla ve 5 kez "görevi kötüye kullanmak" suçundan 2,5 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplamda 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapsi istendi.