Eski CHP'li Aslı Baykal Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu: Altı benzemezin tek ortak noktası Erdoğan gitsin

CHP'den istifa eden eski Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Millet İttifakı'na sert eleştirilerde bulundu.

"SIFIR POLİTİKA, SIFIR VİZYON"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykal, Altılı Masa liderleri için 'Altı benzemez' ifadesini kullandı. Aslı Baykal paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Altı benzemezin tek ortak noktası ‘Erdoğan gitsin’. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu…"

Altı benzemezin tek ortak noktası ‘Erdoğan gitsin’. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu… — Aslı Baykal (@asliibaykal) December 1, 2022

KILIÇDAROĞLU'NA ABD'Lİ DANIŞMAN TEPKİSİ

Baykal, bir önceki paylaşımında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD’li Jeremy Rifkin'i danışmanı olarak atamasını eleştirmişti. Aslı Baykal paylaşımında "Kılıçdaroğlu seçime ABD’li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder." ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM

GÜNDEM Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman tepkisi: Kazayla seçimi kazanırsa kapitülasyonları da ilan eder