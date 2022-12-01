Gündem Eski CHPli Aslı Baykal Millet İttifakını yerden yere vurdu Altı benzemezin tek ortak noktası Erdoğan gitsin
POLİTİKA

Eski CHP'li Aslı Baykal Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu: Altı benzemezin tek ortak noktası Erdoğan gitsin

Partinin gidişatından mutlu olmadığını açıklayarak CHP'den istifa eden Aslı Baykal, Millet İttifakı'na sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykal, "Altı benzemezin tek ortak noktası 'Erdoğan gitsin'. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski CHPli Aslı Baykal Millet İttifakını yerden yere vurdu: Altı benzemezin tek ortak noktası Erdoğan gitsin
Aslı Baykal Millet İttifakı'nı sert sözlerle eleştirdi.

CHP'den istifa eden eski Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Millet İttifakı'na sert eleştirilerde bulundu.

"SIFIR POLİTİKA, SIFIR VİZYON"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykal, Altılı Masa liderleri için 'Altı benzemez' ifadesini kullandı. Aslı Baykal paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Altı benzemezin tek ortak noktası ‘Erdoğan gitsin’. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu…"

KILIÇDAROĞLU'NA ABD'Lİ DANIŞMAN TEPKİSİ

Baykal, bir önceki paylaşımında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD’li Jeremy Rifkin'i danışmanı olarak atamasını eleştirmişti. Aslı Baykal paylaşımında "Kılıçdaroğlu seçime ABD’li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder." ifadelerini kullanmıştı.

Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman tepkisi: Kazayla seçimi kazanırsa kapitülasyonları da ilan eder
GÜNDEM
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman tepkisi: Kazayla seçimi kazanırsa kapitülasyonları da ilan eder

CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozdu: CHP gelecek için umut vermiyor
GÜNDEM
CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozdu: CHP gelecek için umut vermiyor
Saiss 11 Atiba yedek

Saiss 11
Atiba yedek

Fas gruptan çıkmak için Kanada ile karşılaşıyor.
AYM son noktayı koydu

AYM son
noktayı koydu

Gizli ses kaydı delil sayılır mı?
Londrada taksicilik yapan Afrika vatandaşından Cumhurbaşkanı Erdoğana övgü dolu sözler: Onu çok seviyorum o iyi ve şeffaf bir adam

İki kişi öldü: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Akıllı telefonlar <br>tarih mi olacak?

Akıllı telefonlar
tarih mi olacak?

​Eski Apple çalışanları duyurdu: Alternatif cihaz geliyor.

Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta.

​TİSK Başkanı Akkol: İşverenler olarak elimizi taşın altına koyacağız.

24 yıllık binanın kolonları patladı.

TOKİ projesinde 3'üncü etap kuraları bugün başladı.

Tarihi proje Ağrı-Patnos yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.