Eski eşi yeni eşle kıyaslamak boşanma sebebi.

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşi başkalarıyla kıyaslamanın boşanma sebebi olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme, ölen eşin fotoğraflarını sürekli görünür yerde tutmayı ve yeni eşle kıyas yapmayı boşanma sebebi saydı.

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, davacı-davalı kadının davasının kabulü, davalı-davacı erkeğin davasının reddine karar vererek tarafların boşanmalarına hükmetti.

ESKİ EŞE AŞAĞILAMA GEREKÇE

Kararı davalı-karşı davacı erkek temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararla birlikte eşi başkalarıyla kıyaslama boşanma sebebi sayılacak. Kararda şöyle denildi:

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"Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen erkeğin kusurlu davranışları yanında, davacı-davalı kadının da eşini ölen eski eşi ile sürekli kıyaslayarak hakaret edip, aşağıladığı, eski eşine ait fotoğrafları evde görünür yerlerde bulundurduğu anlaşılmaktadır. Bu halde kadının da kusurlu davranışlarıyla taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikle bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı erkek de dava açmakta haklıdır. Davalı-davacı erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir. Temyiz edilen hükmün belirtilen sebeple bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."