Gündem Eski eşini darp eden kocayı linç edilmekten polis kurtardı
ZONGULDAK

Zonguldak haberleri: Eski eşini darp eden kocayı linç edilmekten polis kurtardı

Eski eşini darp eden kocayı linç edilmekten polis kurtardı

Zonguldak'ta sokak ortasında boşandığı eşini darp eden Nazmi A.'ya çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Öfkeli kalabalığın linç etmek istediği Nazmi A.'yı polis kurtardı.

Haber Merkezi DHA
Öfkeli kalabalığın linç etmek istediği Nazmi A.'yı polis kurtardı.
Öfkeli kalabalığın linç etmek istediği Nazmi A.'yı polis kurtardı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olan Nazmi A., caddede karşılaştığı ismi öğrenilemeyen eski eşine çocuğunun yanında vurmaya başladı.

Darp edilen kadın ve çocuğunun yardımına çevredeki esnaf koştu. Nazmi A.'ya müdahale eden esnaf Engin Ekşioğlu, yere yatırdı.

Çevredekilerin de tepki gösterdiği Nazmi A.,'yı linç edilmekten olay yerine gelen polis kurtardı. Polise de direnen Nazmi A., gazetecilere "Çek çek nerede paylaşacaksın onu?' diye tepki gösterdi.

  • Kadını kurtaran Engin Ekşioğlu, "Durumu izledim. Çocuk ağlıyordu. Az ileri gidince adam, kadına bir tokat attı. O zaman gittim müdahale ettim. Yere yatırıp polisi aradık." dedi. Gözaltına alınan Nazmi A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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