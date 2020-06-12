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POLİTİKA

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Haber Merkezi DHA
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ'un "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi.

Bunun üzerine İlker Başbuğ ifade vermek üzere avukatı İlkay Sezer ile saat 15.50 sıralarında Anadolu Adalet Sarayı'na giriş yaptı.

Başbuğ ve beraberindekilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske taktığı görüldü.

İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenlemeye ilişkin ifadeler kullanmış, bunun üzerine yasa teklifinde imzası bulunan AK Partili 6 milletvekili, avukatları aracılığıyla Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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