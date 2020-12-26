Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Ekonomi

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak

Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık durumda olan şirketlerin bu durumdan kurtulabilmelerine yönelik düzenlemeye gidildi. Kapsam dahilinde bulunan şirketlerin eş zamanlı olarak sermaye artırımı ve azaltımı yapılması suretiyle daha az kaynak ile sermaye kaybı veya borca batık olma durumundan kurtulabilmeleri mümkün hale geldi