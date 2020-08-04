Eski heybede bulduğu sarı buğday tohumlarını ekti: Gözlerine o bile inanamadı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, kayınvalidesinin eski bir heybede bulduğu tohumları eken Yücel Çayıroğlu, beklemediği bir verimle karşılaştı. Sarı buğday tohumlarını geçtiğimiz sene ekerek çoğaltan Çayıroğlu, bu yıl daha fazla verim beklediğini söyledi.
“Sarı buğday ekmeği küflenmez”
Sarı buğdayın yöresel bir yemek olan keşkek yapımında ve daha birçok farklı yerde kullanıldığını da sözlerine ekleyen Çayıroğlu, “Bu sarı buğday keşkek yapımında kullanılır. Bizim bölgemizin meşhur keşkeği. Çok lezzetli olur. Bulgur yaparız, bulgurun da çok farklı damak tadı vardı. Ekmekte de kullanılır. Sarı buğday ekmeğinin en büyük özelliği; kokusu vardır, küflenmez ve uzun süre bayatlamaz. Bir haftalık süreçte hiçbir şekilde tazeliğini kaybetmez. Sarı buğdayın özellikleri bunlardır” diye konuştu.