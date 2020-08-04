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Gündem Eski heybede bulduğu sarı buğday tohumlarını ekti Gözlerine o bile inanamadı
ÇANAKKALE

Eski heybede bulduğu sarı buğday tohumlarını ekti: Gözlerine o bile inanamadı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde yaşayan ve Bayramiç Ziraat Odası Meclis Başkanlığı yapan Çayıroğlu, kayınvalidesinin eski bir heybede bulduğu sarı buğday tohumlarını ekince beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Uzun yıllar iyi bir şekilde saklanmaması ve kurtların tohum özlerini yemesine rağmen geçtiğimiz yıl ektiği sarı buğday tohumlarını çoğaltmayı başaran Çayıroğlu, “Kayınvalidem saklamış bu tohumları çok uzun yıllardan beri. Belki de ona babasından kalmıştır. Bana verdiği tohumlara baktım içlerinde özleri de gitmişti. Özü dediğimiz yani çekirdeği. Kurtlar uzun yıllar içinde bu tohumları yemiş. Ben de olur mu, olmaz mı diye tereddütte kaldım ama yine de ektim. Hiç at gübresi, ilaç ya da kimyasal hiçbir şey kullanmadım. Geçen sene buğdayı bir miktar çoğalttım. Bu sene tekrar ektiğimde yine ilaç ya da gübre kullanmadan bu hale getirdik. Bu sene kısmetse 10 gün sonra hasadını yapacağız. Görünüşe göre güzel de bir verim alacağız. Bundan sonrasında seri bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Ektiği buğdaylar ürün verdi.
Ektiği buğdaylar ürün verdi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, kayınvalidesinin eski bir heybede bulduğu tohumları eken Yücel Çayıroğlu, beklemediği bir verimle karşılaştı. Sarı buğday tohumlarını geçtiğimiz sene ekerek çoğaltan Çayıroğlu, bu yıl daha fazla verim beklediğini söyledi.

“Sarı buğday ekmeği küflenmez”

Sarı buğdayın yöresel bir yemek olan keşkek yapımında ve daha birçok farklı yerde kullanıldığını da sözlerine ekleyen Çayıroğlu, “Bu sarı buğday keşkek yapımında kullanılır. Bizim bölgemizin meşhur keşkeği. Çok lezzetli olur. Bulgur yaparız, bulgurun da çok farklı damak tadı vardı. Ekmekte de kullanılır. Sarı buğday ekmeğinin en büyük özelliği; kokusu vardır, küflenmez ve uzun süre bayatlamaz. Bir haftalık süreçte hiçbir şekilde tazeliğini kaybetmez. Sarı buğdayın özellikleri bunlardır” diye konuştu.

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