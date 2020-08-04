Eski heybede bulduğu sarı buğday tohumlarını ekti: Gözlerine o bile inanamadı Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde yaşayan ve Bayramiç Ziraat Odası Meclis Başkanlığı yapan Çayıroğlu, kayınvalidesinin eski bir heybede bulduğu sarı buğday tohumlarını ekince beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Uzun yıllar iyi bir şekilde saklanmaması ve kurtların tohum özlerini yemesine rağmen geçtiğimiz yıl ektiği sarı buğday tohumlarını çoğaltmayı başaran Çayıroğlu, “Kayınvalidem saklamış bu tohumları çok uzun yıllardan beri. Belki de ona babasından kalmıştır. Bana verdiği tohumlara baktım içlerinde özleri de gitmişti. Özü dediğimiz yani çekirdeği. Kurtlar uzun yıllar içinde bu tohumları yemiş. Ben de olur mu, olmaz mı diye tereddütte kaldım ama yine de ektim. Hiç at gübresi, ilaç ya da kimyasal hiçbir şey kullanmadım. Geçen sene buğdayı bir miktar çoğalttım. Bu sene tekrar ektiğimde yine ilaç ya da gübre kullanmadan bu hale getirdik. Bu sene kısmetse 10 gün sonra hasadını yapacağız. Görünüşe göre güzel de bir verim alacağız. Bundan sonrasında seri bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz” dedi.

Haber Merkezi 04 Ağustos 2020, 12:53 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2020, 13:04 İHA