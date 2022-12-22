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POLİTİKA

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Merve Kavakçı'ya başörtüsü nedeniyle tepki gösterilmedi

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, TVNET canlı yayınında iktidarın başörtüsü konusunu kullanmaya çalıştığını öne sürdü. Geçmişte başörtüsü sorununun olmadığını belirten Tantan, TBMM'den başörtüsü nedeniyle kovulan Merve Kavakçı'ya kimsenin tepki göstermediğini öne sürdü. Son dönemde başörtüsü konusunu CHP'nin gündeme getirdiği anımsatılan Tantan, "Neden getirdi anlamış değilim. Başörtüsü sorunu yok ki." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Merve Kavakçıya başörtüsü nedeniyle tepki gösterilmedi
​Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

Tantan, yaptığı açıklamada iktidarın başörtüsü konusunu kullanmaya çalıştığını öne sürdü.

"KAVAKÇI'YA KİMSE BİR ŞEY DEMEDİ"

"Başörtüsü konusu bin yıldır çözülmüş vaziyette. Kimsenin kimsenin başörtüsüne bir şey dediği yok." diyen Tantan'a "2010'lu yıllara kadar Meclis'e başörtülü milletvekili giremiyordu, bu bir sorun değil mi?" sorusu yöneltildi.

Tantan, bu soruya "Efendim kimse başörtüsüyle neden girdin diye kimseye bir şey demedi ki." yanıtını verdi.

​​Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Merve Kavakçı'ya başörtüsü nedeniyle tepki gösterilmedi
OYNAT 01:54
​​Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Merve Kavakçı'ya başörtüsü nedeniyle tepki gösterilmedi
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, TVNET canlı yayınında iktidarın başörtüsü konusunu kullanmaya çalıştığını öne sürdü. Geçmişte başörtüsü sorununun olmadığını belirten Tantan, TBMM'den kovulan Merve Kavakçı'ya kimsenin tepki göstermediğini öne sürdü. Son dönemde başörtüsü konusunu CHP'nin gündeme getirdiği anımsatılan Tantan, 'Neden getirdi anlamış değilim. Başörtüsü sorunu yok ki.' ifadelerini kullandı.

Merve Kavakçı "Haddini bildirin" denilerek kovulduğu anımsatılan Tantan, "Kavakçı'yı oraya bir milletvekili getirdi, o bir projeydi." ifadelerini kullandı.

"Çare kovmak mıydı?" diye sorulan Tantan, "Değildi. Merve Kavakçı iktidarın çok muteber saydığı, koruyup kolladığı biri." diye konuştu.

"CHP NEDEN BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNU GÜNDEME GETİRDİ ANLAMADIM"

Son dönemde başörtüsü konusunu CHP'nin gündeme getirdiği anımsatılan Tantan, şunları söyledi:

"Neden getirdi anlamış değilim. Başörtüsü sorunu yok ki. Herkes başının örtüsünü takıyor, kimse bir şey demiyor. Bizim ailemiz, annemiz, ablamız başörtüsünü takıyor."

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