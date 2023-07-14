Eski İETT Genel Müdürü Alper Bilgili İnstagram üzerinden sponsorlu şekilde değişim çağrısında bulundu

Eski İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim manifestosuna destek verdi.
28 Mayıs seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan istifa çağrılarına kayıtsız kalarak görevinde kalacağına dair mesajlar vermeye devam ediyor.
Eski İETT Genel Müdürü Bilgili de 'değişim' dedi
İmamoğlu'nun değişim manifestosuna İETT eski Genel Müdürü Alper Bilgili'den destek geldi. İETT'de danışmanlık görevini sürdüren Bilgili, sosyal medya platformu Instagram üzerinden sponsorlu şekilde değişim çağrısında bulundu.