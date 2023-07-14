|
Gündem

Eski İETT Genel Müdürü Alper Bilgili İnstagram üzerinden sponsorlu şekilde değişim çağrısında bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim manifestosuna İETT eski Genel Müdürü Alper Bilgili'den destek geldi. İETT'de danışmanlık görevini sürdüren Bilgili, sosyal medya platformu İnstagram üzerinden sponsorlu şekilde değişim çağrısında bulundu.

16:19 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Eski İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim manifestosuna destek verdi.

Eski İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim manifestosuna destek verdi.

28 Mayıs seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan istifa çağrılarına kayıtsız kalarak görevinde kalacağına dair mesajlar vermeye devam ediyor.



Kılıçdaroğlu'na değişim mesajları gönderen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımladı. İmamoğlu, manifestosunda
"İhtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir."
ifadelerini kullandı.

Eski İETT Genel Müdürü Bilgili de 'değişim' dedi

İmamoğlu'nun değişim manifestosuna İETT eski Genel Müdürü Alper Bilgili'den destek geldi. İETT'de danışmanlık görevini sürdüren Bilgili, sosyal medya platformu Instagram üzerinden sponsorlu şekilde değişim çağrısında bulundu.


CHP Meclis Üyesi Hasan Gökpınar’dan genel başkanlığa talip olan İmamoğlu’na sert sözler: Sürece zarar verdiniz
CHP Meclis Üyesi Hasan Gökpınar’dan genel başkanlığa talip olan İmamoğlu’na sert sözler: Sürece zarar verdiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği değişim mesajları karşılık bulmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB CHP Meclis Üyesi Hasan Gökpınar'ın tepkisiyle karşılaştı. Önceki gün gerçekleşen İBB Meclis Toplantısı'nda İmamoğlu'na tepki gösteren Gökpınar, "Siz seçildiğiniz günden beri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve son olarak genel başkanlık adaylığınız tartışılıyor. Siz İstanbul Belediye Başkanısınız, niye İstanbul halkının gözünün önünde böyle tartışmalara meydan verdiniz, sürece zarar verdiniz." dedi. Gökpınar, değişim sitesi açan İmamoğlu'na "CHP’liler hariç herkes girip CHP’ye hakaret ediyor" sözleriyle yüklendi.


#Alper Bilgili
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#İETT
#İBB
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Tarımsal destekleme ödemesi ne zaman yatacak?