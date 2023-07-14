Eski İETT Genel Müdürü Alper Bilgili İnstagram üzerinden sponsorlu şekilde değişim çağrısında bulundu

Seçim hezimetinin ardından CHP'de değişim olması gerektiğini savunarak Kılıçdaroğlu'na istifa göndermelerinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan yeni bir hamle geldi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar'ı görevden aldı. İstanbul il başkanlığı için adı geçen Sarıyar'a görevden alma gerekçesi olarak “Hem il başkanlığı yarışı hem de İBB Başkanvekilliği partiye de belediye de zarar verir, o nedenle görevi bırakmanız daha doğru olacaktır.” denildiği öğrenildi.