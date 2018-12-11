Eski mandırayı su bastı kümes hayvanları telef oldu

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde eskiden mandıra olarak kullanılan yapıların su altında kalmasına neden oldu.
Sular altında kalan yapılarda çevre sakinlerinin beslediği kümes hayvanlarından bir çoğu telef oldu.
Hayvanlarının telef olduğunu görenler suya girerek sağ kalan hayvanlarını dışarıya çıkardı. Su baskını nedeniyle onlarca kümes hayvanının telef olduğu belirtildi.
İstinat duvarı çöktü
Öte yandan Kağıthane'nin Güzeltepe Caddesi'ndeki istinat duvarı, etkili olan sağanak nedeniyle sabah saatlerinde yıkıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanda güvenlik önlemi aldı.
Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.