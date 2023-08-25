Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın öldürülmesine ilişkin olayda bir kişi tutuklandı 

İstanbul Eyüpsultan'da eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan beş kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı. 3 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, yaşı küçük şüphelinin dosyası ise ayrıldı. Olayda silah kullanan ve halen firari olan Faruk P. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.









Kaçmaz'ın iş yerine kurşun yağdırdılar





Olay, 22 Ağustos 2023 günü Sakarya Mahallesi, Türbe Caddesi'nde meydana geldi. Köksal Kaçmaz'ın iş yerinin önüne otomobilini park eden bir kişi ile Kaçmaz arasında tartışma çıktı. Olay yerinden ayrılan saldırgan bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte geldikleri Kaçmaz'ın iş yerine kurşun yağdırdılar. Köksal Kaçmaz'ın ölümüyle sonuçlanan olayda şüpheliler Tevfik Polat, Fuat Polat ve yaşı küçük olan S.A.P. ile Köksal Kaçmaz ve Yunus Kaya arasında kavga meydana gelmişti. Olayda Köksal Kaçmaz ve firari şüpheli Faruk Polat'ın silah kullandığı tespit edilmişti. Şüpheliler Faruk Polat'ın aracıyla kaçmışlardı.









Tevfik Polat 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı





Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden Tevfik P., Fuat P., Meryem C., Halit A. ve yaşı küçük S.A.P. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Savcılıkça sorgulanarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Tevfik Polat, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda silah kullanan firari şüpheli Faruk P. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Yaşı küçük şüpheli S.A.P hakkındaki dosya ise çocuk suçları soruşturma bürosunca yürütülüyor.







