Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı 'park kavgasında' öldürüldü

Köksal Kaçmaz’ın ağabeyi Savaş Kaçmaz, "Tartışıyorlar sonra sıkıp gitmişler. Kendi halinde birisiydi zaten sıkanları da tanımıyordu. Üç tane de torunu vardı burada onların önüne siper etmiş kendini. Sadece İstanbul’da 2.5 milyon ruhsatsız silah varmış. Bunların olmaması lazım" diye konuştu.