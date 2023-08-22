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Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı 'park kavgasında' öldürüldü

Eyüpsultan’da iddiaya göre çıkan park kavgasında MHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı.

14:24 . 22/08/2023 Salı
DHA
Köksal Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Köksal Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, MHP Eyüpsultan eski ilçe başkanı Köksal Kaçmaz işlettiği kafenin önüne araç çekilmesi üzerine duruma tepki gösterdi. Kaçmaz, aracın kafenin önünden çekilmesini istedi. Araç sahibi aracını çekti ardından kafenin önüne gelerek Kaçmaz ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri de olaya müdahil oldu. Araç sahibi daha sonra 3 arkadaşıyla birlikte olay yerine gelerek kafeye doğru silahla defalarca ateş etti. Kaçmaz’ın yanı sıra olay yerinde bulunan Yunus Kaya isimli bir kişiye de kurşun isabet etti. Saldırganlar olayın ardından hızla uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaçmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yunus Kaya ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmada 3 şüpheliyi yakalarken, kaçan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Açılan ateş sonucu park halinde bulunan bir araca da kurşun isabet ettiği öğrenildi.

'Torunlarına siper olmuş'

Köksal Kaçmaz’ın ağabeyi Savaş Kaçmaz, "Tartışıyorlar sonra sıkıp gitmişler. Kendi halinde birisiydi zaten sıkanları da tanımıyordu. Üç tane de torunu vardı burada onların önüne siper etmiş kendini. Sadece İstanbul’da 2.5 milyon ruhsatsız silah varmış. Bunların olmaması lazım" diye konuştu.

Valilikten açıklama

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada,
"Kafe sahibi (K.K) ile işyeri önüne araç park eden (Faruk P), (T.P), (S.A.P) ve (Fuat P) adlı şahıslar arasında yaşanan tartışmada (K.K) adlı işyeri sahibi hayatını kaybederken, (Fuat P) ve olay yerinde bulunan (Y.K) isimli şahıs vurularak ağır yaralanmıştır. Olayda silah kullanan firari şüpheli (Faruk P) dışındaki şüpheliler gözaltına alınmış olup, firari şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır"
ifadeleri yer aldı.




#MHP
#Eyüpsultan
#Köksal Kaçmaz
#silahlı saldırı
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