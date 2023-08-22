Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Arnavutköy'de iddiaya göre gürültü yapan motosikletli bir grup, kendilerine yapılan uyarı üzerine mahalle sakinleri ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında motosikletli gruptan bir kişi mahalle sakinlerine silahla ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.