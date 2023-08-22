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Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

14:24 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Köksal Kaçmaz

Köksal Kaçmaz

MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ölüm haberini MHP MYK üyesi Sezer Yozgat duyurdu.

Saldırının ayrıntıları henüz belli olmazken, MHP MYK üyesi Sezer Yozgat olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

  • "İlçe yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli Ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağ olsun."





#MHP
#Eyüpsultan
#Köksal Kaçmaz
#silahlı saldırı
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