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SAKARYA

Eski nişanlısının evini basıp 4 kişi vurdu: Ağabeyi olay yerine gelirken de kırmızı ışıkta 2 kişiyi öldürdü

Sakarya'da ayrıldığı nişanlısının başkasıyla nişanlandığını öğrenen Serkan Çiftçi dehşet saçtı. Çiftçi, evi basıp, eski nişanlısını, annesi ve babası ile genç kızın yeni nişanlısını tabancayla vurarak yaraladı. Serkan Çiftçi’nin kardeşi Mümin Çiftçi ise olay yerine giderken kırmızı ışıkta aracıyla yavaş kalkış yaptığını öne sürdüğü aracın sürücüsü ile yanındaki kişiyi silahla vurarak öldürdü. Münin Çiftçi'nin kardeşinin eski nişanlısının ablası ile evli olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Eski nişanlısının evini basıp 4 kişi vurdu.
Eski nişanlısının evini basıp 4 kişi vurdu.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde Serkan Çiftçi (29), ayrıldığı nişanlısının başkasıyla nişanlandığını öğrenince dehşet saçtı. Serkan Çiftçi evi basıp, eski nişanlısı, annesi ve babası ile genç kızın nişanlısını tabancayla vurarak yaraladı. Serkan Çiftçi’nin kardeşi Mümin Çiftçi ise aracıyla olay yerine giderken, kırmızı ışıkta duran ve yavaş kalkış yaptığını öne sürdüğü aracın sürücüsü ile yanındaki kişiyi silahla vurarak öldürdü.

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EVİ BASIP HERKESİ VURDU

Olay, gece saatlerinde, Sakarya’nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde meydana geldi. Serkan Çiftçi, eski nişanlısı Mervet Nimet Ş.’nin (24) nişanlandığını öğrendi. Tabancasını yanına alan Serkan Çiftçi, genç kızın evini bastı. Serkan Çiftçi, burada Merve Nimet Ş. ile onun annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve genç kızın yeni nişanlısı Hüseyin D.’ye (26) kurşun yağdırdı. Serkan Çiftçi olayın ardından kaçarken, yaralanan 4 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

DHA
Sakarya'daki nişanlı dehşetinde yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KIRMIZI IŞIKTA YAVAŞ KALKTIN TARTIŞMASINDA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

  • Merve Nimet Ş.’nin kız kardeşiyle evli olan Mümin Çiftçi, ağabeyi Serkan'ın, baldızını, kayınvalidesi ve kayınpederini vurduğunu öğrenince aracıyla olay yerine gitmek için yola çıktı. Mümin Çiftçi, Küpçüler Mahallesi’ne geldiğinde, kırmızı ışıkta duran araç sürücüsü Resul Ankıt’ın (26) yavaş kalkış yapmasına sinirlendi. Aracından inen Mümin Çiftçi, Resul Ankıt ve yanındaki Davut Bilgin’e (29) silahla ateş etti. Resul Ankıt olay yerinde, Davut Bilgin ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Polis, olayın ardından Mümin Çiftçi’yi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan Çiftçi’nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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