Bolu haberleri: Eski sevgilisi ve ev arkadaşlarını darbeden kişiyi mahallelinin elinden polis kurtardı Eski sevgilisi ve ev arkadaşlarını darbeden kişiyi mahallelinin elinden polis kurtardı Bolu'da üniversite öğrencisi Muhammed S., iddiaya göre kendisi gibi üniversite öğrencisi olan eski sevgilisi E.Ö. ve onun 2 kız arkadaşını evde rehin alarak darbetti. 3 genç kız, kapıyı kıran polis tarafından kurtarılırken, olayı duyan mahalleli ise evin önünde toplanıp Muhammed S.'yi linç etmeye çalıştı.

Haber Merkezi 10 Mayıs 2019, 23:38 Son Güncelleme: 10 Mayıs 2019, 23:42 DHA