|
Gündem

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban tekrar tutuklandı

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tekrar tutuklandı.

11:15 . 14/02/2023 Salı
DHA
Ünsal Ban

Ünsal Ban

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporlarına ve toplanan diğer delillere dayanılarak, şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten 13.02.2023 tarihinde tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğince Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş'ın tutuklanmalarına, diğer şüphelilerin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmalarına karar verildi.


#Ünsal Ban
#Eski Türk Hava Kurumu
#Tutuklama
2 saat önce
default-profile-img
Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban tekrar tutuklandı
Kırgızlar depremzedeler için otağ kurdu
TÜBİTAK'ın geliştirdiği "Deringörü" sistemi ile depremzede bebeklerin kimlikleri belirleniyor
Madencilerden öğrencilere duygulandıran mesaj: Mühendis olun sağlam binalar yapın
7 bin 500 depremzedenin barınma ihtiyacını karşılayacak
Azerbaycan 728 kişilik arama kurtarma ekibiyle Türkiye'yi yalnız bırakmıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.