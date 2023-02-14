Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban tekrar tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporlarına ve toplanan diğer delillere dayanılarak, şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten 13.02.2023 tarihinde tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğince Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş'ın tutuklanmalarına, diğer şüphelilerin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmalarına karar verildi.