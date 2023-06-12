Eskişehir Adliyesinde açık mahkeme günü

Eskişehir Adliyesi.
Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliği ile Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması projesi kapsamında düzenlenen açık mahkeme gününde farklı mesleklere sahip 30 vatandaş, Eskişehir Adliyesinde bir gün geçirerek burada adliyenin günlük faaliyetleri, ceza adalet sisteminde hakim ve Cumhuriyet savcılarının rolleri hakkında yargı mensupları tarafından bilgilendirildi.
VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ
Eskişehir Adliyesinde düzenlenen programa Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, tetkik hakimleri, Avrupa Konseyi üyeleri ve vatandaşlar ile çok sayıda yargı mensubu katıldı. Program dahilinde vatandaşlara farklı bürolarda çalışan savcıların ve ceza mahkemeleri hakimlerinin rolleri hakkında bilgi verildi ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile ilgili sunumlar yapıldı. Vatandaşlar gün içerisinde adliyenin mahkeme salonları, adli görüşme odaları, savcılık birimleri gibi alanları ziyaret ederek merak ettiklerini görevlilere sordular.