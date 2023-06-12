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Eskişehir Adliyesinde açık mahkeme günü

Vatandaşların ceza adalet sisteminin işleyişi ve hakları hakkındaki bilgilerinin artırılması amacıyla Eskişehir Adliyesinde açık mahkeme günü düzenlendi. Program kapsamında çiftçi, esnaf, öğrenci gibi farklı meslek gruplarından 30 vatandaş Eskişehir Adliyesine gelerek savcılık birimleri ve mahkemelerin işleyiş süreçlerini izleyerek adli süreçler hakkında bilgilendirildi.

12:06 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eskişehir Adliyesi.

Eskişehir Adliyesi.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliği ile Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması projesi kapsamında düzenlenen açık mahkeme gününde farklı mesleklere sahip 30 vatandaş, Eskişehir Adliyesinde bir gün geçirerek burada adliyenin günlük faaliyetleri, ceza adalet sisteminde hakim ve Cumhuriyet savcılarının rolleri hakkında yargı mensupları tarafından bilgilendirildi.


VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Eskişehir Adliyesinde düzenlenen programa Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, tetkik hakimleri, Avrupa Konseyi üyeleri ve vatandaşlar ile çok sayıda yargı mensubu katıldı. Program dahilinde vatandaşlara farklı bürolarda çalışan savcıların ve ceza mahkemeleri hakimlerinin rolleri hakkında bilgi verildi ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile ilgili sunumlar yapıldı. Vatandaşlar gün içerisinde adliyenin mahkeme salonları, adli görüşme odaları, savcılık birimleri gibi alanları ziyaret ederek merak ettiklerini görevlilere sordular.



‘SOĞUK DUVAR’ ALGISINI YIKMAK İSTİYORUZ

Program ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, program kapsamında toplumun farklı kesimlerinden adliyeye gelen vatandaşların adliyeyi ve adli süreçleri görmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizerek,
“Bizler bu tür programlar ile adliyelerimiz hakkında dışarıda oluşturulan olumsuz algıyı yıkmak istiyoruz. Adliyenin duvarları soğuk değildir. Bugün burada bulunan vatandaşlarımız da bunun bizzat şahidi oldular”
dedi.


HAKLARINI HATIRLATTIK

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise programın Eskişehir Adliyesinde düzenlenmesinin Eskişehirliler için oldukça faydalı olduğunu vurgulayarak,
“Bu program aracılığı ile şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza adliyemizi ve çalışma süreçlerimizi anlattık. Bunların yanı sıra adli süreçlerdeki haklarını da hatırlattık. Bu tür programların çoğaltılarak vatandaşlarımızın bu alanda bilgi ve tecrübelerinin artırılmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
şeklinde konuştu.

HAKLARIMIZI BİLMİYORMUŞUZ

Programın sonunda gün içerisinde edindiği deneyimi değerlendiren çiftçi Mehmet Öztürk, açık mahkeme günü programına katılarak daha önce hiç duymadığı ve bilmediği birçok hakkının bulunduğunu öğrendiğini ifade ederek,
“Bizler haklarımızı bilmiyormuşuz. Yapılan bu program sayesinde bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Birçok insan da bizim gibi bilgisiz. Bu tür programlar yaygınlaştırılsa güzel olur”
diye konuştu.



#Eskişehir Adliyes
#açık mahkeme
#Eskişehir
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