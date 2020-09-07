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Gündem Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin dağıtamadığı içme suyunu gençler dağıtıyor
ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin dağıtamadığı içme suyunu gençler dağıtıyor

Eskişehir’de içme suyunun kente dağıtımı konusunda yaşanan sıkıntılar sebebi ile evlerinde susuz kalan vatandaşlar, dolum merkezinde kuyruğa girmişti. Harekete geçen Eskişehir AK Parti Gençlik Kolları gönüllüleri, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine içme suyu ulaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları gönüllüleri, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara içme suyu ulaştırdı.
AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları gönüllüleri, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara içme suyu ulaştırdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kalabak suyunda yaşanan kriz nedeniyle vatandaş mağdur oldu. Kullanım ömrünü dolduran damacanalarla dağıtım yapıldığı ihbarı üzerine denetim gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı, bazı tespitlerde bulundu. Dağıtım sisteminin kilitlenmesi üzerine vatandaşlar su alabilmek için kuyruk oluşturdu.

DHA
İçme suyu için sıraya giren Eskişehirliler.

Eskişehir'de vatandaşlar su kuyruğunda: Bu devirde nasıl su mağduriyeti olabiliyor?
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Eskişehir'de vatandaşlar su kuyruğunda: Bu devirde nasıl su mağduriyeti olabiliyor?

'Damacanalar yıllardır sağlıksızdı'

Denetimlerde damacanalara el konulduğu ve hijyen standartlarının çiğnendiği yönünde iddialar ortaya atılırken, belediye konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak denetimin hemen ardından sistemin kilitlenmesi iddiaları güçlendirdi.

Ne ihale var ne sözleşme
GÜNDEM
Ne ihale var ne sözleşme

İçme suyu kuyruğuna giremeyen yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yaptıkları çalışmadan dolayı Eskişehir AK Parti Gençlik Kolları gönüllülerine teşekkür etti.

Vatandaşlar su kuyruğuna girdi

Suya erişebilmek için saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçen AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları gönüllüleri, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine kendi imkanlarıyla içme suyu ulaştırdı.

CHP 200 metre yol yapmadı
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CHP 200 metre yol yapmadı

  • Eskişehir AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak.
  • 'Halkın sağlığıyla oynanıyor'
  • Konuyla ilgili konuşan AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları Başkanu Musab Tayyib Altınkaynak, 'Yıllardır son kullanma tarihi geçmiş damacanalarla halkın sağlığıyla oynanıyor. Maalesef belediyenin Kalabak suyunun doldurulduğu damacanalarla ilgili gerçekleştirdiği ihale, hüsranla sonuçlandı.
  • 'İhale var ama damacana yok'
  • İhaleyapılmış görünüyor ama ortalıkta damacana yok. Mağdur olan vatandaşımız için harekete geçtik. İmkanımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz. Belediye bu hizmeti veremeyecekse daha fazlasını yapmaya da hazırız' ifadelerini kullandı.
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