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ESKİŞEHİR

Eskişehir haberleri: Rutubetten korumak için yüzlerce kitabını sokağa serip kurutma bıraktı: Yetkililerden çürümemeleri için yer istiyor

Rutubetten korumak için yüzlerce kitabını sokağa serip kurutma bıraktı: Yetkililerden çürümemeleri için yer istiyor

Emekli tarih öğretmeni Orhan Aslan yıl boyunca edindiği kitapları rutubetten korumak için sokağa serdi. Kitaplarının bir milli servet niteliğinde olduğunu ve yetkililerden çürümemeleri için bir yer isteyen Aslan, "Eğer belediye ya da diğer kuruluşlar yardım ederlerse çok memnun olurum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Sokakta yaklaşık 300 adet kitabı kurutmaya çalışan Aslan, kitaplarına da gözü gibi bakıyor.
Sokakta yaklaşık 300 adet kitabı kurutmaya çalışan Aslan, kitaplarına da gözü gibi bakıyor.

Eskişehir'de yaşayan ve 40 yıllık emekli tarih öğretmeni Orhan Aslan, kitap aşkı herkesi aşırttı. Yıllar boyunca kitapları biriktiren ve atmayan öğretmen, bulundukları yerde çok fazla rutubet olması halinde küçük kitabı serdi. Sokakta yaklaşık 300 adet kitabı kurutmaya çalışan Aslan, kitaplarına da gözü gibi bakıyor.

Yaşamı boyunca zor şartlar altına kitap biriktiren emekli Tarih Öğretmeni Orhan Aslan, kitaplarının çürümemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kitaplarının bir milli servet niteliğinde olduğunu ve yetkililerden çürümemeleri için bir yer isteyen öğretmen, kitabına bu şekilde bakıyor.

Sokakta yaklaşık 300 adet kitabı kurutmaya çalışan Aslan, kitaplarına da gözü gibi bakıyor.

"Çürümeyi yapmak için güneşin ısısından istifade etmek istiyorum"

40 yıl tarih öğretmenliği yapma emekli olan Orhan Aslan, rutubetten ve mikroplardan korumak için kitaplarını güneşe çıkardığını ifade ederek, “Bir memur olarak almış olduğumuz maaşla kitap aldım. İki evde vardım, rutubetten çürüme başladı. Bunu bunun için güneşin ısısından istifade etmek ve ultraviyole ışınlarıyla mikroplardan kurtulmayı istiyorum. Isıyla rutubetini, güneşin ultraviyole ışınıyla da karşı karşıya gelmişiz. Çok rutubetli, buradan çıkarınca depoya götüreceğim bu evleri yıkacaklar. Çünkü kerpiç ev olduğu için su problemi içeriği giriyor. Bu yüzden kitaplar rutubet karşısında perişan durumdalar ”dedi.

Sokakta yaklaşık 300 adet kitabı kurutmaya çalışan Aslan, kitaplarına da gözü gibi bakıyor.

"Biz kitaba ulaşamıyorduk ama şimdi herkes her şeye ulaşabiliyor"

Kendi zamanında kitaba ulaşmanın çok zor olduğunu ve bu sebeplelarına kitap gözü gibi baktığını söyleyen emekli öğretmen Aslan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Yeniden nesil kitap okumalarını isterim. Hem meseleleri bilirler, hem kelime hazneleri genişler, hem kültürleri artar, hem de ifade güçleri düzelir. İster matematik, ister fen olsun ister diğer ilimler olsun anlatırken mutlaka Türkçe'nin kuvvetli olması lazım. Bizim şartlarımız çok zordu, kitap basımı çok zordu. Ben Sivas lisesi mezunuyum, sonradan öğretmen okulunu bitirdim ve ben okurken kitap problemimi hiç çözememiştim. Çok zordu, biz kitaba ulaşamıyorduk ama şimdi herkes ona şeye ulaşabiliyor. Bugün üniversite nesli okumuyor. Hatta kendi branşında dahi kitap okumuyor. Bu Türkiye'nin geleceği bakımından çok zor bir şey."

Sokakta yaklaşık 300 adet kitabı kurutmaya çalışan Aslan, kitaplarına da gözü gibi bakıyor.

"Rutubete karşı güvenli bir yer bulamadım"

Kitaplarına şey vermek için yetkilerden destek bekleyen Orhan Aslan, şu ifadelere yer verdi:

  • “Kitapların muhafazası hususunda, bir tereddütüm var. Rutubete karşı güvenli bir yer istiyorum. Eğer belediye ya da diğer kuruluşlar yardım ederlerse çok memnun olurum. Rutubete karşı çok hassas. Rutubete karşı güvenli bir yer bulamadım. "

Rutubetten korumak için yüzlerce kitabını sokağa serip kurutma bıraktı: Yetkililerden çürümemeleri için yer istiyor
FOTOĞRAF 7
Title
Eskişehir'de yaşayan ve 40 yıllık emekli tarih öğretmeni Orhan Aslan, kitap aşkı herkesi aşırttı. Yıllar boyunca kitapları biriktiren ve atmayan öğretmen, bulundukları yerde çok fazla rutubet olması halinde küçük kitabı serdi. Sokakta yaklaşık 300 adet kitabı kurutmaya çalışan Aslan, kitaplarına da gözü gibi bakıyor.
Title
Yaşamı boyunca zor şartlar altına kitap biriktiren emekli Tarih Öğretmeni Orhan Aslan, kitaplarının çürümemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kitaplarının bir milli servet niteliğinde olduğunu ve yetkililerden çürümemeleri için bir yer isteyen öğretmen, kitabına bu şekilde bakıyor.
Title
40 yıl tarih öğretmenliği yapma emekli olan Orhan Aslan, rutubetten ve mikroplardan korumak için kitaplarını güneşe çıkardığını ifade ederek, “Bir memur olarak almış olduğumuz maaşla kitap aldım. İki evde vardım, rutubetten çürüme başladı. Bunu bunun için güneşin ısısından istifade etmek ve ultraviyole ışınlarıyla mikroplardan kurtulmayı istiyorum. Isıyla rutubetini, güneşin ultraviyole ışınıyla da karşı karşıya gelmişiz. Çok rutubetli, buradan çıkarınca depoya götüreceğim bu evleri yıkacaklar. Çünkü kerpiç ev olduğu için su problemi içeriği giriyor. Bu yüzden kitaplar rutubet karşısında perişan durumdalar ”dedi.
Title
Kendi zamanında kitaba ulaşmanın çok zor olduğunu ve bu sebeplelarına kitap gözü gibi baktığını söyleyen emekli öğretmen Aslan, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Yeniden nesil kitap okumalarını isterim. Hem meseleleri bilirler, hem kelime hazneleri genişler, hem kültürleri artar, hem de ifade güçleri düzelir. İster matematik, ister fen olsun ister diğer ilimler olsun anlatırken mutlaka Türkçe'nin kuvvetli olması lazım. Bizim şartlarımız çok zordu, kitap basımı çok zordu. Ben Sivas lisesi mezunuyum, sonradan öğretmen okulunu bitirdim ve ben okurken kitap problemimi hiç çözememiştim. Çok zordu, biz kitaba ulaşamıyorduk ama şimdi herkes ona şeye ulaşabiliyor. Bugün üniversite nesli okumuyor. Hatta kendi branşında dahi kitap okumuyor. Bu Türkiye'nin geleceği bakımından çok zor bir şey.
Title
Kitaplarına şey vermek için yetkilerden destek bekleyen Orhan Aslan, şu ifadelere yer verdi:
Title
“Kitapların muhafazası hususunda, bir tereddütüm var. Rutubete karşı güvenli bir yer istiyorum. Eğer belediye ya da diğer kuruluşlar yardım ederlerse çok memnun olurum. Rutubete karşı çok hassas. Rutubete karşı güvenli bir yer bulamadım.
Rutubetten korumak için yüzlerce kitabını sokağa serip kurutma bıraktı: Yetkililerden çürümemeleri için yer istiyor
Emekli tarih öğretmeni Orhan Aslan yıl boyunca edindiği kitapları rutubetten korumak için sokağa serdi. Kitaplarının bir milli servet niteliğinde olduğunu ve yetkililerden çürümemeleri için bir yer isteyen Aslan, "Eğer belediye ya da diğer kuruluşlar yardım ederlerse çok memnun olurum" dedi.
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