Eskişehir için bu akşamdan itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bu akşam başlaması beklenen kar yağışının yarın akşama kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun (10-25 santimetre) olması öngörülüyor.

Kent merkezinde yarın en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 3, en yüksek sıfırın altında 1, sonraki günler en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 1 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın akşama kadar zaman zaman tipi şeklinde olması beklenen kar yağışı, hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.

5 günlük Eskişehir hava durumu için tıklayınız

REKLAM