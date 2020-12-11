Eskişehir'de 1000 yıllık İncil ele geçirildi

Dünya

İtalya Başbakanı Conte: Türkiye’ye diyalog kanallarını açık bıraktık

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkilerde olumlu gündem ve diyalog kanallarını açık bıraktıklarını söyledi. Türkiye'ye dikkatle değindiklerini belirten Conte, "Dengeli bir çözüm bulmak için burada sıkı şekilde müzakere ettik" ifadelerini kullandı. Conte, zirve öncesi AB ülkelerine uyarıda bulunarak NATO müttefiki Türkiye ile tansiyonun yükseltmemesi gerektiğini söylemişti.