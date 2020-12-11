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ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 1000 yıllık İncil ele geçirildi

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Haber Merkezi AA
Zanlılarla birlikte İncil, üzerinde değerli taşlar bulunan 5 kolye, 2 tabanca ve 35 fişek ele geçirildi.
Zanlılarla birlikte İncil, üzerinde değerli taşlar bulunan 5 kolye, 2 tabanca ve 35 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S, Y.C.Ö. ve S.Ç'nin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri aradıklarını belirledi.

Şüphelileri takibe alan ekipler 3 şüpheliyi Sivrihisar ilçesindeki bir dinlenme istasyonunda, şüphelilere öncülük yapan A.H, A.Y. ve M.Ç'yi ise başka bir araçta gözaltına aldı.

AA
Ele geçirilen el yazması İncil.

6 kişi tutuklandı

Zanlılarla birlikte 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil, üzerinde değerli taşlar bulunan 5 kolye, 2 tabanca ve 35 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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