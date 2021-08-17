Gündem Eskişehirde 9 gündür kayıp üniversiteli Salih ölü bulundu
ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 9 gündür kayıp üniversiteli Salih ölü bulundu

Eskişehir'de 9 gündür kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Salih Güngör'ün (22), Kanlıpınar Göleti yakınlarındaki ormanda cansız bedeni bulundu.

Haber Merkezi DHA
Eskişehirde 9 gündür kayıp üniversiteli Salih Güngör ölü bulundu
Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Salih Güngör'ün bulunması için arama kurtarma ekiplerince 9 gündür çalışma yapılıyordu.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Salih Güngör'den, 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

Salih Güngör
AA
Salih Güngör

Acı haber bu sabah geldi

Göngör'ün yakınları, emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli kuruluşların arama- kurtarma ekipleri, Güngör'ün cep telefonunun en son sinyal verdiği yer olan Eskişehir- Ankara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve rekreasyon alanı ile çevresinde arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını devam ettiren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Komando Bölüğü Timi, bu sabah Kanlıpınar Göleti yakınlarındaki ormanda Göngör'ün cesedine ulaştı.

Talihsiz gencin cansız bedenini jandarma ekipleri buldu.
AA
Talihsiz gencin cansız bedenini jandarma ekipleri buldu.

Salih Güngör cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

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