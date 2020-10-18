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Gündem Eskişehirde ATMde unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti
ESKİŞEHİR

Eskişehir'de ATM’de unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti

Eskişehir'de oturan Ebru Arslan, pazar alışverişine gitmeden önce uğradığı özel bir bankanın ATM’sinde yarıda kalan para yatırma işleminden dolayı 10 bin lira buldu. Polisi arayıp kart ve paraları teslim eden Arslan, “Polis ekipleri paranın sahibine ulaştılar. Şu anda da parayı sahibin teslim ettik. Aslında herkesin yapması gereken bir şeydi, artı bir şey yaptığımı düşünmüyorum” dedi.

Haber Merkezi DHA
Banka kartı ve 10 bin lira parayı alan Ebru Arslan, polis ekiplerine haber verdi.
Banka kartı ve 10 bin lira parayı alan Ebru Arslan, polis ekiplerine haber verdi.

Eskişehir’de yaşayan evli Ebru Arslan (26), pazar alışverişi için arkadaşıyla birlikte evinden çıktı. Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde özel bir bankanın ATM’sine para çekmek için giden Arslan, para yatırma işleminin yarıda kaldığını gördü. İşlemi iptal ederek para çekmek isteyen Arslan’a ATM, 10 bin lira verdi. Banka kartı ve 10 bin lira parayı alan Ebru Arslan, polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede gelen polis ekipleri, Arslan ile birlikte Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği’ne gitti. Burada yapılan incelemenin ardından kart ve 10 bin lira paranın Bilecik’te devlet memuru olan M.Y.’ya ait olduğu belirlendi.

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Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği’ne gelen M.Y., çocuğunun İstanbul’daki yurt ücretini yatırmak için ATM’ye gittiğini, işlemler sırasında acil bir telefon gelince, kart ve parayı unutup oradan ayrıldığını söyledi.

Parasının bulunmasına çok sevindiğini ifade eden M.Y., “Çocuğumun yurt parasını yatırmak için ATM’ye gittim. Para yatırma işlemi sırasında onaylama yapmadan gelen acil bir telefon geldi ben de ‘işlem tamamlanmıştır herhalde’ diyerek oradan ayrıldım. Daha sonra kartımın yerinde olmadığını görünce hesapları kontrol ettiğimde paranın yatırılmadığını gördüm. Yeniden ATM’ye gittim ama kart ve para yoktu. Daha sonra polis telefonla bilgi verdi. Ebru Hanım'a çok teşekkür ederim. Bu zamanda bunu herkes yapmaz" dedi.

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Ebru Arslan ise paranın gerçek sahibine teslim edilmesine çok sevindiğini söyledi. Alışverişe gitmeden önce para çekmek için ATM’ye gittiğini anlatan Arslan, “ATM’den para çekmeye gittiğimde bir işlemin açık olduğunu gördüm. İşlemi iptal ettim, kartı verdiği sırada da para sesleri geldi. Yaklaşık 10 bin lira kadar para çıktı ATM’den ve ben ne yapacağımı şaşırdım. Hemen polis merkezini aradım. Polis ekipleri paranın sahibine ulaştılar. Şuanda da parayı sahibin teslim ettik. Aslında herkesin yapması gereken bir şeydi, artı bir şey yaptığımı düşünmüyorum” diye konuştu.

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