Gündem Eskişehirde bir garip olay Normal bir sokak halinde değiliz şu an
ESKİŞEHİR

Eskişehir’de bir garip olay: 'Normal bir sokak halinde değiliz şu an'

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde geçen günlerde ara sokaktaki bir binanın yağmur suyu gider borusu kimliği belirsiz şahıs tarafından çalındı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken hırsızlığın olduğu yerin yanında dükkanı olan esnaf, “Sabah geldiğimizde şaldır şaldır sular akıyordu. Adam bir anda gelmiş boruyu almış çekmiş gitmiş, boruyu ne yapacaksa artık? İnsanlarımız artık bir değişik oldu. Şu sokakta alkolün verdiği hareketle çok şeyler oluyor tabi ki, bunlardan rahatsızız. Normal bir sokak halinde değiliz şu an” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Eskişehir’de bir garip olay: Normal bir sokak halinde değiliz şu an
Eskişehir’de bir garip hırsızlık olayı.

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde bir ara sokaktaki binanın yağmur suyu gider borusunun kimliği belirsiz kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Garip hırsızlık olayı, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye mahallesi Tacin sokakta yaşandı. Bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şahıs binanın çatısından akan yağmur suyunun taşıyan yaklaşık 2 buçuk metre uzunluğundaki plastik boruyu söküp götürdüğü görünüyor. Geçtiğimiz pazar günü gece gerçekleşen olayda hırsız, birkaç kez boruyu sökmeye çalışıyor, bir ara olay yerinden uzaklaşıp sonra tekrar koşarak gelip boruyu sökerek götürüyor.

İHA

“Boruyu ne yapacaksa artık”

Olayın yaşandığı yerin yanında dükkânı olan Hamit Sapa, şaşkınlığını dile getirdi. Olayı güvenlik kamerasından izleyen Sapa, plastik boruyu ne amaçla çalındığını merak ettiğini anlatarak, “Çalışıyorum, dükkânımız burada. Bir akşam adamın teki gelmiş borularımızı almış gitmiş buradan. Sabah geldiğimizde şaldır şaldır sular akıyordu. Adam bir anda gelmiş boruyu almış çekmiş gitmiş, boruyu ne yapacaksa artık? İnsanlarımız artık bir değişik oldu, hırsızlık modelleri farklılaştı, başka bir şeyler olmaya başladı. Gider borusu yağmur suyunun aktığı boru, yani bizim elektrik tesisatımıza da zarar verme ihtimali var.

Adamlar alıyorlar, ama neyi çaldıklarını onlar da bilmiyor, çalmış olmak için mi çalıyor neden çalıyor ben de bilmiyorum? Boruyu ne yapacak ben de ona çok şaşırdım. Güvenlik kamerasında da göründüğü gibi koşarak gelip abanarak boruyu koparmış. Bir hırsa kopardı gitti, acaba bize mi kızgınlığı var, mahalleye mi kızgınlığı var acaba hırsızlık mı yapmak istedi onu bilemiyoruz? Bu tür olaylar değil de şu sokakta alkolün verdiği hareketle çok şeyler oluyor tabi ki, bunlardan rahatsızız. Normal bir sokak halinde değiliz şu an” diye anlattı.

İHA

Aynı sokakta berber dükkânı işleten Sedat Kuru ise komşusunun başına gelen hırsızlık olayı için şunları söyledi, "Boruyu bile çalıyorlar, böyle bir olay görmedik. Garip bir olay ve esnaf olarak şaşkınız. 25 yıldır hiç böyle bir boru çalınması olayıyla karşılaşmamıştık.”

Mersin'de bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti
OYNAT 00:59
Mersin'de bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti
Mersin'de kameralar tarafından tespit edilen elektrikli bisiklet hırsızlığı zanlıları polisin çalışması sonucu yakalanırken, şüphelilerin hırsızlık sırasında sergiledikleri rahat tavırlar dikkat çekti.

Sultangazi'de telefon hırsızlığı kamerada
OYNAT 00:59
Sultangazi'de telefon hırsızlığı kamerada
Sultangazi'de aracın camından içeri sarkarak cep telefonu çalan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Elektrik faturalarıiçin kritik zirve

Elektrik faturaları
için kritik zirve

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti.
Müezzin sesiduymak istemiyorum

'Müezzin sesi
duymak istemiyorum'

​Fransız siyasetçiden skandal açıklama.
CHPye kalsa bu yatırımlar olmazdı

​Türkiye, CHP'nin engelleme girişimlerine rağmen enerjide 3 kat büyüdü.
Dünya<br>savaşına yol açabilir

Dünya
savaşına yol açabilir

​Biden'dan ABD vatandaşlarına Ukrayna uyarısı.

​İş arayanlar bu fırsatı kaçırmayın.

​Herkes göbek sandı ama gerçek bambaşka çıktı.

​Tüm dünyaya aktif edildiğini duyurdular.

Esnaf şaşkın: ​'Normal bir sokak halinde değiliz şu an'

​İstanbul'daki kaza sonrası ilginç olay.

​Kılıçdaroğlu'nun fatura çağrısına siyasetçi ve hukukçulardan sert tepki.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bırakma sözü karşılığı topladığı 215 sigara paketi sergilendi.

​Çete lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı İstanbul'da gözaltına alındı.

​Polonya, Estonya, Litvanya ve Romanya'daki asker sayısı 12 bini buldu.

​Güney Kıbrıs'tan yeni provokasyon denemesi.

​MSB açıkladı: Her kategoriden çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs sonrası ilk programı belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.