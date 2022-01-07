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ESKİŞEHİR

Eskişehir'de iki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı: Korkudan dışarı çıkamıyorlar

Sürü halinde gezerek bir hafta içerisinde 7 ve 17 yaşlarında iki ayrı çocuğa saldıran başıboş köpekler, mahallelinin korkulu rüyası haline geldi. Çocuğunun önceden hayvanları çok sevdiğini, ancak artık sokağa bile çıkmak istemediğini kaydeden anne Ezgi Çelik, yetkililere seslenerek, "Bu köpekler için hiçbir şey yapılmıyor. ‘Hayvan hakları’ diyorlar. İnsanların, çocuklarımızın haklarını kim koruyacak? Biz de hayvan seviyoruz, korumaya çalışıyoruz, ama saldıran köpeklerle alakalı bir şey yapılmalı" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Haber Merkezi İHA
Eskişehirde iki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı: Korkudan dışarı çıkamıyorlar
Başıboş köpekler mahallelinin kabusu oldu.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi’nde gerçekleşen olayların ilki 30 Aralık Perşembe günü meydana geldi. Ezgi Çelik isimli vatandaş, 7 yaşındaki kızı H.S. Çelik’i ve bir arkadaşını okula götürürken, ileride köpeklerin havladığını gördü, ancak zarar vermeyeceklerini düşünerek yoluna devam etti. Sonrasında arkalarından koşturmaya başlayan 8 köpek bir anda etraflarını sardı. Köpekler, küçük H.S.’nin çantasına saldırdı. H.S.’nin çantasını bırakmasıyla köpekler de çantanın etrafına üşüştü.


“Çok korktuk, tam 8 köpek bir anda etrafımızı sardı”


Başlarından geçen talihsiz olayı anlatan Ezgi Çelik, “Her zamanki caddeyi kullanarak okula gidiyorduk. Köpek korkusu yüzünden ara sokakları kullanamıyoruz bu yüzden ıssız bir yer olmayan ana caddeden gidiyoruz. Gün içinde bu caddeden çok fazla çocuk geçiyor. Köpekler grup halinde geziyorlar. Yine giderken 3-4 tane köpek uzaktan havlıyordu. ‘Bir şey yapmazlar’ dedim, ama bir anda arkamızdan koştular. O anda çocuğumu korumak istedim. Ne yapacağımı şaşırdım. O an nasıl saydım ben de bilmiyorum, ama tam 8 tane köpek etrafımızı sardı ve çocuğumun çantasına saldırdı. Kızım sırt çantasını çıkardı ve çanta yere düşer düşmez hepsi başına üşüştü. Çanta yerine şu an benim çocuğumu parçalanmış olabilirdi. Korku içinde eve geldik. Kızım akşam ‘Anne, sen imdat diye bağırdın. Sana bir şey oldu diye korktum’ dedi. Şimdi bile hala etkisinde. Yanımızda arkadaşımın çocuğu da vardı, o da annesine ‘Ezgi teyzem çok korktu’ diye anlatmış. Çocuklara bir şey olacak diye çok korktum” dedi.

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“Kızım korkusundan markete bile gidemiyor”


Çocuğunun önceden hayvanları çok sevdiğini, ancak artık sokağa bile çıkmak istemediğini kaydeden anne Çelik, yetkililere şöyle seslendi: “Bu köpekler için hiçbir şey yapılmıyor. ‘Hayvan hakları’ diyorlar. İnsanların, çocuklarımızın haklarını kim koruyacak? Biz de hayvan seviyoruz, korumaya çalışıyoruz, ama saldıran köpeklerle alakalı bir şey yapılmalı, burada bir barınak açılmalı ve toplatılmalılar. Ben 7 yaşındaki çocuğuma saldıran hayvanlarla aynı ortamda yaşamak istemiyorum. Öldürülmelerini kesinlikle istemiyoruz, en azından bir ortam ve barınak oluşturulsun istiyoruz. Kış günü hayvanlar aç ve o yüzden insanlara saldırıyorlar. Kırka insanları o hayvanlara bakmak ister, bağış da yapar. Ama bu şekilde hayvan hakları korunmaz. Bizim köyde kedimiz ve köpeğimiz var, kızım hayvanları çok sever. Bu saatten sonra köpekleri sevebileceğini sanmıyorum. Şu anda çocuğu kapının önüne çıkaramıyorum. Market çok yakın, şu an korkusundan çıkıp markete gidemiyor. Yine köpek görüyorduk ama artık zararsızlıktan çıktılar” diyerek tepkisini dile getirdi.


Pantolonundaki parçalanma olayın vahametini ortaya koydu

Diğer bir olay ise 5 Ocak tarihinde öğleden sonra yaşandı. Okula giden 17 yaşındaki Ş.T. yerde yatan sokak köpekleri fark etse de zararsız olduklarını düşünerek yoluna devam etti. Köpekler, bir anda yakınlarından geçmekte olan Ş.T.’ye saldırarak genç kızı kalçasından yakaladı. Koşmasına rağmen genç kızı yine de bırakmayan saldırgan sokak köpekleri, birkaç metre ötede bulunan Ş.T.’nin kardeşinin taş atmasıyla birlikte kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından sağlık ocağına götürülen Ş.T.’nin pantolonundaki parçalanma, olayın vahametini ortaya koydu. Kuduz ve tetanos aşısının vurulduğu, genç kızın 3 gün boyunca istirahat edeceği öğrenildi.

“Bir anda saldırdı, engel olamadım”

İsminin açıklanmasını ve fotoğrafının yayınlanmasını istemeyen Ş.T. olay anında başına gelenleri anlattı. Yaşadığı talihsiz anlardan üzüntüyle bahseden genç kız, “Okula giderken yolda köpekler yatıyordu. Ben onları yaklaştığımda fark ettim. Sonra ‘Geçeyim, bir şey yapmazlar’ dedim. Tam geçtiğim sırada yakın mesafedeyken kalçamdan tuttu ve bir anda saldırdı. Engel olamadım. Koştum ama bırakmadı. Beni yere yatıramadı, yatırsaydı daha fazla hasar verirdi. Direkt yüzüme saldırabilirdi. Yaklaşık 15 metre ötedeki kardeşim beni kurtarmak için geldi ve köpeğe taş attı. Eğer taş atmasa ona da saldıracaktı. Sonra annemi bekledik. Annem beni sağlık ocağına götürdü. Orada kuduz ve tetanoz aşısı oldum, 3 doz daha olmam gerekiyor. Kalçamdan ısırdığı için oturmakta güçlük çekiyorum” dedi.

“Daha küçük bir çocuk olsaydı kendini savunamazdı”


Köpeklerin önceden orada olmadığını, son zamanlarda daha da çoğaldıklarını ve sürü halinde gezdiklerini belirten mağdur Ş.T. “Bu sokak köpeklerinin nereden çıktıkları belli olmuyor. Adım attığımız her yere geliyorlar. Caddede oturuyorum, orada bile çok var. Kaldı ki bu olay okul yolunda gerçekleşti, daha küçük bir çocuk olsaydı kendini savunamazdı. Hayvanlar da can, ama insanlara zarar vermeye başladılar. Ben canımdan da olabilirdim. Köpekleri de hayvanları çok seviyorum, zaten o yüzden yanlarından geçerken herhangi bir tereddüt hissetmemiştim. Ama artık korkuyorum, sağlık ocağına giderken bile birkaç tane gördük ve çok korktum” diye konuştu.

Sarıyer'de başıboş köpek dehşeti: 14 yaşındaki çocuk ölümden döndü 'Buradan alınmalılar okula işe gidemiyoruz'
FOTOĞRAF 15
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Olay, 1 Eylül günü saat 05.30 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi.
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14 yaşındaki Arda Suna bir arkadaşı ile sabah namazına camiye gitmek için evden çıktı.
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İki çocuk, sokakta yürüdükleri sırada kendilerine doğru koşan sokak köpeklerini görünce panikle koşmaya başladı.
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Yokuş aşağı koşarken terliği takılan Arda Suna yere düşerek yuvarlandı.
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Kalkıp yürüyerek eve giden Arda Suna annesi tarafından hastaneye götürüldü.
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Çocuğun kırık olduğu tespit edilen kolu alçıya alındı.
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\"ÇOCUKLARIMIZ OKULA GİDEMEİYOR, BİZ İŞE GİDEMİYORUZ\" <br> <br> Kolu kırılan Arda Suna'nın annesi Sibel Suna, \"Hastaneye gittiğimizde kolunun kırık olduğunu ve üç hafta alçıda kalacağını öğrendik.
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Okullar açıldı bir yandan. Aynı köpekler tarafından beş yıl önce de yine saldırıya uğradı benim oğlum.
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Merdivenlerden düşmüştü. Bu seferki daha bir ağır şekilde oldu. Bu köpeklerin kesinlikle buradan alınmasını istiyoruz. Oğlum okula gidemiyor. Bizler işe gidip gelemiyoruz\" dedi.
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Arda Suna da, \"Sabah arkadaşımla camiye gidiyorduk. Tam bayırı çıktık önümüze iki tane köpek geldi. Arkadaşım koşmaya başladı sonra üstüme doğru geldi, sarı olan köpek. Ben de olayın korkusuyla aşağıya doğru koşarken takla attım\" diye konuştu.
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OLAY ANLARI KAMERADA <br> <br> O anlar bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Görüntülerde iki çocuğun yolda yürürken kendilerine doğru koşarak gelen köpekten kaçtıkları görülüyor.
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Çocuklardan biri düştükten sonra kalkıp koşmaya devam ederken diğer çocuk düştükten sonra yuvarlanıyor.
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Sarıyer'de başıboş köpek dehşeti: 14 yaşındaki çocuk ölümden döndü 'Buradan alınmalılar okula işe gidemiyoruz'
Sarıyer'de sabah namazı için camiye giderken sokak köpeklerinin kovaladığı iki çocuktan biri yokuş aşağı koşarken düşerek yuvarlandı. 14 yaşındaki çocuğun kolunun kırıldığı dehşet anları sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kolu kırılan Arda Suna'nın annesi Sibel Suna, oğlunun beş yıl önce de saldırıya uğradığını belirterek, köpeklerin bölgeden alınmasını istedi.


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