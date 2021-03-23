Gündem Eskişehirde ilginç olay Sattığı yumurtalar haşlanmış çıktı
ESKİŞEHİR

Eskişehir'de ilginç olay: Sattığı yumurtalar haşlanmış çıktı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yumurta satışı yapan çifti Halil İbrahim Olçay’ın müşterilere gönderdiği yumurtaların tamamı haşlanmış çıktı.

Haber Merkezi İHA
Eskişehirde ilginç olay: Sattığı yumurtalar haşlanmış çıktı
Müşteriler sipariş ettikleri yumurtaları görünce şaşkına döndü.

Olçay, Kayakent mahallesindeki çiftliğinden Eskişehir’deki müşterilerine siparişi üzerine 15 koli yumurta gönderdi. Müşterilerin arayıp ’yumurtalar haşlanmış çıktı’ demeleri üzerine şaşırıp şok olan Halil İbrahim Olcay, bu duruma bir mana veremedi.

Sattığı yumurtalar haşlanmış çıktı.
İHA
Sattığı yumurtalar haşlanmış çıktı.

Yumurtaların neredeyse hepsinin haşlanmış çıktığını anlatan Olçay "Her zamanki gibi sipariş yumurtaları müşterilere gönderdim. İlk defa başıma böyle bir olay geliyor. Evde olmadığımız süre içinde biri bize şaka yapmak istedi galiba. Kim yaptı henüz bilmiyorum" dedi.

Şakacının kim olduğu merak konusu olurken, Halil İbrahim Olacak, haşlanmış yumurtalar yenileriyle değiştirilerek müşterilerin mağduriyeti giderildi.

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