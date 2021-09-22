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ESKİŞEHİR

Bu cihaz yüz yüze eğitime nefes oluyor

Eskişehir Yunus Emre İlkokulu’nda dersliklere koyulan karbondioksit ölçüm cihazı ile öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda ders işlemeleri ve Covid-19 bulaş riskinin azaltılması hedefleniyor.

Haber Merkezi İHA
Eskişehirde ilkokul müdüründen ilginç çözüm: ​Bu cihaz yüz yüze eğitime nefes oluyor
Eskişehir Yunus Emre İlkokulu Müdürü İrfan Bakar, öğrenci sayısı yüksek olan bazı dersliklere karbondioksit ölçüm cihazı koyarak bir ilke imza attı.

Yüz yüze eğitime geçişle birlikte koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için okullarda çeşitli tedbirler alınıyor. Salgın yönetim rehberinde sınıfların düzenli aralıklarla havalandırılması gerektiği belirtiliyor.

Covid-19'un okul içerisinde yayılmasını engellemek için Eskişehir Yunus Emre İlkokulu Müdürü İrfan Bakar, öğrenci sayısı yüksek olan bazı dersliklere karbondioksit ölçüm cihazı koyarak bir ilke imza attı.

ÖĞRETMENLER CİHAZA BAKIP SINIFI HAVALANDIRIYOR

Cihaz ortamdaki nem, sıcaklık ve karbondioksit oranını anlık olarak gösterebiliyor. Öğretmenler tarafından sürekli izlenen hava değerleri kritik düzeye ulaşırsa, derse ara verilerek dersliğin havalanması sağlanıyor. Bu sayede okuldaki bulaş riski azalırken, öğrenciler daha sağlıklı koşullarda ders işleyebiliyor.

ÖĞRETMEN ÖLÇÜMLERİ ANLIK İZLİYOR

Cihazın ortamdaki hava kalitesini göstererek öğretmene sınıfı havalandırma konusunda fikir verdiğini belirten Yunus Emre İlkokulu Müdürü İrfan Bakar, “Covid-19 Salgın Yönetimi rehberinde sınıfların sık sık havalandırılması isteniyor. Bizler de sınıfların hava kalitesini ölçebilirsek, sınıfların ne kadar sürede havalandırılmasıyla alakalı bir fikir oluşur diye düşündük. Bu noktadan hareketle karbondioksit ölçüm cihazı almaya karar verdik. Şu anda sınıf mevcudu yüksek olan iki sınıfımız var ve bu sınıflara cihazları yerleştirdik. Cihaz ortamdaki hava kalitesini 4 farklı renkte gösterebiliyor. Ölçümler sınıf öğretmenlerimiz tarafından anlık olarak izleniyor. Sınıfın ne kadar havalandırılması gerektiğine dair öğretmenimize fikir vermektedir. Ayrıca bu cihaz ortamdaki nemi de ölçmektedir. Çünkü korona virüsün yayılımını engellemesi açısından ortamdaki nemin yüzde 40-60 arasında olması tavsiye ediliyor” diye konuştu.

VELİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Öğrenci velililerinin de uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getiren Okul Müdürü Bakar, “Sınıf velilerimiz bu durumdan gayet memnunlar. Diğer sınıflara da takılmasıyla alakalı bizlere taleplerini iletiyorlar. Cihazın maliyeti çok yüksek değil. Bütçesi uygun olan okullarımız bu uygulamaya geçebilirler. Tavsiyemiz bu yönde” dedi.

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