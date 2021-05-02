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Gündem Eskişehirde koronavirüsle mücadelede yeni karar Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama
ESKİŞEHİR

Eskişehir'de koronavirüsle mücadelede yeni karar: Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama

Eskişehir’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, market ve süpermarketlerde 'gıda ve temizlik' dışında aralarında inşaat malzemesi, tekstil, çanta, ayakkabı, halı, mobilya, beyaz eşya gibi ürünlerin satışına kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Eskişehirde koronavirüsle mücadelede yeni karar: Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama
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Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplanırken, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan market ve süpermarketlerin gıda ve temizlik ürünleri dışındaki ürün satışına kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlamalarının geldiği belirtildi.

SATIŞA İZİN YOK

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çalışmalarına izin verilen market ve süpermarketlerde inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik, beyaz eşya ve klima, kırtasiye, otomotiv, züccaciye, hırdavat ve giyecek ürünlerinin satışına izin verilmemesi kararı alındığı duyuruldu.

  • Ayrıca açıklamada, söz konusu marketlerde müşterilerin bu ürünlerin satıldığı reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınması gerektiği de bildirildi.

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