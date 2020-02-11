Eskişehir'de müşteriye götürdüğü pizzaya tüküren kuryenin cezası belli oldu

Pizzaya tüküren kurye için 18 yıla kadar hapis istemi

Eskişehir'de, sipariş olarak götürdüğü pizzaya paketini açarak, tükürüp, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden motosikletli kurye hakkında, tutuksuz yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savcı, 2 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'ten 2 yıldan 15 yıla kadar 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.