Gündem Eskişehirde müşteriye götürdüğü pizzaya tüküren kuryenin cezası belli oldu
ESKİŞEHİR

Eskişehir'de müşteriye götürdüğü pizzaya tüküren kuryenin cezası belli oldu

Eskişehir'de sipariş üzerine götürdüğü pizzaya tükürdüğü gerekçesiyle yargılanan dağıtım elemanına 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Kuryenin, müşteriye götürdüğü pizzaya tükürmesi böyle görüntülenmişti.
Kuryenin, müşteriye götürdüğü pizzaya tükürmesi böyle görüntülenmişti.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Burak S. (22) ve davacı Hüseyin Alyüz (34) ile tarafların avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan Burak S, suçlamaları reddederek, "Kutuyu açıp pizzaya tükürmedim, beraatimi istiyorum" dedi.

Pizzaya tüküren kurye için 18 yıla kadar hapis istemi
OYNAT 00:56
Pizzaya tüküren kurye için 18 yıla kadar hapis istemi
Eskişehir'de, sipariş olarak götürdüğü pizzaya paketini açarak, tükürüp, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden motosikletli kurye hakkında, tutuksuz yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savcı, 2 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'ten 2 yıldan 15 yıla kadar 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığı "mala zarar vermek ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

İğrenç olay: Pizzaya tüküren kurye böyle görüntülendi
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Dava süreci

Yenibağlar Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Alyüz, ülke genelinde şubeleri bulunan bir pizza şirketine 24 Aralık 2017'de sipariş vermişti. Bağlar Şubesi çalışanı Burak S'nin ürünü teslim etmeden önce pizzaya tükürdüğü apartmanın güvenlik kameralarına yansımıştı. Pizza şirketinin şubesi, şikayet üzerine Burak S'nin işine son vermişti.

Mağdur Hüseyin Alyüz'ün tazminat talebiyle açtığı diğer davada ise mahkeme, kurye Burak S. ile o dönem çalıştığı şirketin Alyüz'e bir pizza bedeli ile 4 bin lira ödemesine hükmetmişti.

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