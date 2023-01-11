Gündem Eskişehirde pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin şüpheli gözaltına alındı
ESKİŞEHİR

Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de yaklaşık 7 ay önce apartmanın ikinci katından düşen kadının ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Eskişehirde pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin şüpheli gözaltına alındı
Foto/Arşiv

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zerin Kılınç'ın (36) geçen yıl haziran ayında yüksekten düşme sonucu şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasında bir cumhuriyet başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

Şüpheli Y.S'nin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, bu kişinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Y.S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Yaya geçidinde yayaya çarptı: Hatalı sürücü arkasına bakmadan kaçtı
FOTOĞRAF 6
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Kudüs Caddesi istikametine doğru sağ şeritten ilerlemekte olan bir araç, yavaşlayarak gençlere yol verdi.
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Bu esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen iki gençten birine, sol şeritten gelen farklı bir otomobil çarptı.
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Hatalı sürücü, çarptığı yayayı hiçe sayarak yoluna devam etti.
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Kaza anı ise yayalara yol veren aracın içerisinde bulan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
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