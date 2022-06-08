Gündem Eskişehirde terör örgütü DEAŞla irtibatlı oldukları öne sürülen dört şüpheli gözaltına alındı
ESKİŞEHİR

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları öne sürülen dört şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Haber Merkezi AA
Eskişehirde terör örgütü DEAŞla irtibatlı oldukları öne sürülen dört şüpheli gözaltına alındı
Arşiv.

Eskişehir'de kent merkezinde yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları iddia edilen dört kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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