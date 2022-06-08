Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları öne sürülen dört şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de kent merkezinde yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları iddia edilen dört kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Eskişehir'de kent merkezinde yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları iddia edilen dört kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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