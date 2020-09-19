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ESKİŞEHİR

Eskişehir'de tombala baskını: İki odadan 45 kişi çıktı!

Eskişehir'de tombala baskını: İki odadan 45 kişi çıktı!

Eskişehir’de bir eve yapılan operasyonda tombala oynamak için kapalı devre televizyon sistemi kurulduğu tespit edildi. Polis yaptığı incelemede tombala oynayanların ise kamera sistemiyle karşı sokaktaki bir apart dairede kaldığını öğrenince söz konusu adrese de baskın yapıldı. İki odalı apart daireden tam 45 kişi çıktı. Polis koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira, kumar oynamak suçundan da bin 225’şer lira olmak üzere toplamda 196 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Operasyonda tombala oynamak için kurulan düzenek de ele geçirildi.
Operasyonda tombala oynamak için kurulan düzenek de ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bir dairede tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Savcılık talimatıyla daireye baskın yapan polis ekipleri, odada tombala malzemeleri ele geçirdi.

Yapılan incelemede tombala oynanan odaya kapalı devre televizyon sistemi kurulduğu ve tombala oynayanların kamera sistemiyle karşı sokaktaki bir apart dairesinden izleyerek oyuna katıldığı ortaya çıktı.

Kapalı devre televizyon sistemiyle kumar oynayanlar suçüstü yakalandı.

Koronavirüsle mücadelenin kahramanları: Virüsün izini sürüyorlar
FOTOĞRAF 11
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Koronavirüsle mücadelede vakanın ve temaslı halkasının tespiti ile bu kişilerin izolasyonunun gerçekleşmesi konusunda önemli rol oynayan, ayrıca gün içinde birden çok pozitif vaka ile temas halinde olarak risk taşıyan filyasyon ekipleri, salgının kontrolü açısından kilit rol üstleniyor.
Title
Filyasyon ekipleri, pozitif çıkan vakalara giderek hastanın durumu hakkında bilgi alıyor. Hastanın ek hastalığı olması durumunda uzman hekimlere başvurarak hasta kişiye ilaçları veren ekipler, aynı zamanda pozitif olan vakanın temas ettiği kişileri de sisteme dahil ederek onları da takibe alıyor.
Title
Vakaların tespit edilmesi ve sürecin yönetilmesi konusunda çok önemli bir görev üstlenen filyasyon ekipleri, salgının kontrol altında tutulmasını ve hastalığın erken dönemde tedavisine başlanabilmesi konusunda hayati öneme sahip. Son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekibinde görev alan sağlık personeli sayısının 11 bine ulaştığını açıklamıştı.
Title
Filyasyon çalışmalarının çok özveri gerektiren bir konu olduğunu belirten Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü, “Filyasyon gerçekten dinamik bir süreç ve hem hastaların sisteme düşüşleri laboratuvara düştükçe olduğu için hem de ekiplerimiz sahada sürekli mobil olduğu için bu dinamik süreci karşılayabilecek bir yazılımla çalışıyoruz. Mekansal İş Zekası (MİZ) akıllı bir uygulama. Haritada görünen kırmızı noktalar filyasyon bekleyen vakalar, maviler ise temaslılar. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) adlı veri tabanımıza bir hasta ya da temaslı verisi düştüğü anda iki uygulama birbiri ile buluşup adresine konumlandırıyor bu vakaları. Ekranda gördüğünüz yeşiller ekipleri, maviler temaslıları, kırmızılar ise vakaları gösteriyor. Bu programın bize sağladığı en büyük avantaj şu; bir kere alan hakimiyetimiz olabiliyor, ayrıca vakaların nerelerde yoğunlaştığını anlık olarak görebiliyoruz. Çünkü işlemi biten noktacıklar sönüyorlar ekrandan. Onun yanı sıra temaslı ve bekleyen vaka sayısı çok olduğu zaman toplu bir atama yapabiliyoruz ekiplere. Örneğin bir araç kullanarak çizebiliyoruz, temaslıların ve pozitiflerin bulunduğu alanı. Bu da bize saha da çok hızlı bir imkan sağlıyor. Ayrıca bu akıllı uygulamanın bize diğer bir faydası da sahadaki ekibi takip edebiliyoruz. Hem ulaşıp ulaşmadıklarını, ortalama mesafelerini hem de her ekibe ne kadar kişi atadığımızı ve ne kadar uzağa gönderdiğimizi görebiliyoruz. Böylece adaletli bir iş dağılımı da yapabiliyoruz” dedi.
Title
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda filyasyon ekiplerinin fedakar mücadelesine dikkat çekerek, “83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse ’dur’ demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım” ifadelerini kullandı.
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Koronavirüsle mücadelenin kahramanları: Virüsün izini sürüyorlar
Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli rol üstlenen filyasyon ekipleri, Mekansal İş Zekası (MİZ) sistemi ile gücüne güç kattı. Ekiplerin harita üzerinde anında belli olan pozitif vakalara ve temaslılara yönlendirilmesi ile bu süreçteki koordinasyon daha hızlı gerçekleştiriliyor.

İKİ ODALI DAİREDEN 45 KİŞİ ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan aramada şüphelilerin karşı sokaktaki 2 odalı apart daireye kaçtığı belirlendi. Çilingir yardımıyla odaya giren polis ekipleri, yere oturmuş vaziyette saklanmaya çalışan 45 kişiyi yakaladı. Apart dairelerde yapılan aramalarda 3 tombala makinesi, kamera cihazı, pompalı tüfek, 4 adet fişek, tombala topları, çok sayıda tombala kartı, 80 adet 9 mm tabanca mermisi, tombala çekilişini uzaktan gösteren kapalı devre düzeneği ve 9 adet televizyon ele geçirildi.

Polis ekipleri, tombala çekilişinin yapıldığı odadan, karşı sokaktaki bir apart dairesine kapalı devre televizyon sistemi kurulduğunu tespit etti.

196 BİN TL CEZA KESİLDİ

Asayiş Şubesi ekiplerince tombala oynarken yakalanan 45 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira, kumar oynamak suçundan da bin 225’şer lira olmak üzere toplamda 196 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.

Binanın bodrum katındaki başka bir apart daireye saklanan 45 kişi yakalandı.

Koronavirüsle mücadelenin kahramanları: Virüsün izini sürüyorlar
FOTOĞRAF 11
Title
Koronavirüsle mücadelede vakanın ve temaslı halkasının tespiti ile bu kişilerin izolasyonunun gerçekleşmesi konusunda önemli rol oynayan, ayrıca gün içinde birden çok pozitif vaka ile temas halinde olarak risk taşıyan filyasyon ekipleri, salgının kontrolü açısından kilit rol üstleniyor.
Title
Filyasyon ekipleri, pozitif çıkan vakalara giderek hastanın durumu hakkında bilgi alıyor. Hastanın ek hastalığı olması durumunda uzman hekimlere başvurarak hasta kişiye ilaçları veren ekipler, aynı zamanda pozitif olan vakanın temas ettiği kişileri de sisteme dahil ederek onları da takibe alıyor.
Title
Vakaların tespit edilmesi ve sürecin yönetilmesi konusunda çok önemli bir görev üstlenen filyasyon ekipleri, salgının kontrol altında tutulmasını ve hastalığın erken dönemde tedavisine başlanabilmesi konusunda hayati öneme sahip. Son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekibinde görev alan sağlık personeli sayısının 11 bine ulaştığını açıklamıştı.
Title
Filyasyon çalışmalarının çok özveri gerektiren bir konu olduğunu belirten Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü, “Filyasyon gerçekten dinamik bir süreç ve hem hastaların sisteme düşüşleri laboratuvara düştükçe olduğu için hem de ekiplerimiz sahada sürekli mobil olduğu için bu dinamik süreci karşılayabilecek bir yazılımla çalışıyoruz. Mekansal İş Zekası (MİZ) akıllı bir uygulama. Haritada görünen kırmızı noktalar filyasyon bekleyen vakalar, maviler ise temaslılar. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) adlı veri tabanımıza bir hasta ya da temaslı verisi düştüğü anda iki uygulama birbiri ile buluşup adresine konumlandırıyor bu vakaları. Ekranda gördüğünüz yeşiller ekipleri, maviler temaslıları, kırmızılar ise vakaları gösteriyor. Bu programın bize sağladığı en büyük avantaj şu; bir kere alan hakimiyetimiz olabiliyor, ayrıca vakaların nerelerde yoğunlaştığını anlık olarak görebiliyoruz. Çünkü işlemi biten noktacıklar sönüyorlar ekrandan. Onun yanı sıra temaslı ve bekleyen vaka sayısı çok olduğu zaman toplu bir atama yapabiliyoruz ekiplere. Örneğin bir araç kullanarak çizebiliyoruz, temaslıların ve pozitiflerin bulunduğu alanı. Bu da bize saha da çok hızlı bir imkan sağlıyor. Ayrıca bu akıllı uygulamanın bize diğer bir faydası da sahadaki ekibi takip edebiliyoruz. Hem ulaşıp ulaşmadıklarını, ortalama mesafelerini hem de her ekibe ne kadar kişi atadığımızı ve ne kadar uzağa gönderdiğimizi görebiliyoruz. Böylece adaletli bir iş dağılımı da yapabiliyoruz” dedi.
Title
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda filyasyon ekiplerinin fedakar mücadelesine dikkat çekerek, “83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse ’dur’ demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım” ifadelerini kullandı.
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Title
Title
Title
Koronavirüsle mücadelenin kahramanları: Virüsün izini sürüyorlar
Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli rol üstlenen filyasyon ekipleri, Mekansal İş Zekası (MİZ) sistemi ile gücüne güç kattı. Ekiplerin harita üzerinde anında belli olan pozitif vakalara ve temaslılara yönlendirilmesi ile bu süreçteki koordinasyon daha hızlı gerçekleştiriliyor.

Hayatları bu 30 santimetrelik hortumun ucunda
FOTOĞRAF 24
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Koronavirüs hastaları, belirtilerinin ardından yaptırdıkları testin sonucu pozitif çıkınca tedavi süreci başlıyor.
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Yaşı genç ve evde karantinadayken iyileşebilecek hastalar evlerine gönderilirken, durumu biraz daha ciddi olan hastalar ise hastane bünyesinde özel olarak ayrılan birimlerde tedaviye alınıyor.
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Tedavide hekimlerin dikkat ettiği en büyük faktör ise hastanın rahat bir şekilde nefes alabilmesi ve kronik hastalığının olup olmadığı.
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Virüsün akciğerleri ve bağışıklık sistemini büyük ölçüde etkilemesi nedeniyle hastalık ileri evrelerde solunum güçlüğü yaşatabiliyor. Bu durumda tedavinin şekli değişiyor.
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Nefes almakta güçlük çeken hastalar için ilk aşama maskeyle makineye bağlamak suretiyle solunum desteği vermek oluyor. Hastalık ilerler ve akciğerlerde daralma meydana gelirse tedavinin boyutu ve yöntemi de değişiyor.
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0 santimetre uzunluğunda ve bir serçe parmak kalınlığındaki hortum hastanın ağzından ciğerlerine kadar itiliyor.
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3Bu işlemi yapabilmek için koronavirüs hastası tamamen uyutulup, kasları geçici süreyle felç ediliyor.
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Geçici felç işleminin nedeni ise itme sırasında normal bir insanın bilincinin dayanamayacağı kadar acı verici olması.
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Akciğerlere kadar itilen bu hortum sonrasında yeniden makineye bağlanarak hastanın ciğerlerine oksijen ve kuru hava veriliyor.
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Bu işlemler sırasında hastanın nefes alma işlemi tamamen makineye bağlanmış oluyor.
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, bu hortumun çok ciddi operasyon olduğunu ve normal bir insanın bünyesinin kaldıramayacağı acılar verdiğini kaydederek şöyle konuştu: ''Bunu bir insanın tolere etmesi çok zor. Bu hortumu gönüllü bir insana sorsak, 'Bundan nefes almak ister misin?' diye, dünyaları versen kimse kabul etmez. Ben istemem bunun içinden nefes alabilmeyi. Kurallar belli. Maske, fiziki mesafe, el yıkama. Kalabalık ortamlarda bulunmayın. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. İşiniz varsa da en kısa sürede eve dönün. 'Bu hastalık bana gelmez, gençlik hastalığı değil' demeyin.''
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi anestezi ve reanimasyon asistanı Keyvan Hanifi de çok sayıda hastaya bu yöntemi uygulamak zorunda kaldıklarını ve ağızdan akciğere kadar uzun bir hortumun salınmasının oldukça zor olduğunu kaydetti.
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Hayatları bu 30 santimetrelik hortumun ucunda
Koronavirüs nedeniyle akciğeri tahrip olan ve nefes almakta güçlük çeken hastaların imdadına 30 santimetre uzunluğunda ve serçe parmak kalınlığındaki solunum hortumu yetişiyor. Uyutulan hastanın ağzından akciğerlerine kadar itilen bu hortumla oksijen ve hava veriliyor. Bu işleme normal bir insanın dayanmasının mümkün olmayacağını anlatan Prof. Dr. Murat Yılmaz, ''Dünyaları versen kimse kabul etmez. O kadar acı ve ağrılı bir işlem'' dedi.
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