Gündem Eskişehirdeki denetimlerde ilginç diyalog Doktor bana maske takma dedi
ESKİŞEHİR

Eskişehir'deki denetimlerde ilginç diyalog: Doktor bana maske takma dedi

Kontrollü normalleşme süreci tedbirleri kapsamında Eskişehir'de emniyet güçleri kalabalığın yoğun olduğu noktalarda denetim gerçekleştirdi. Kuralları ihlal eden bir vatandaşı çeviren polis ekipleri, "Burnum acıyor, doktor bana maske takma dedi" diyen vatandaşa cezai işlem uyguladı.

Haber Merkezi İHA
Eskişehir'de emniyet ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Eskişehir'de emniyet ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan kontrollü normalleşme kurallarının ardından sosyal mesafe ve maske kuralına yönelik Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kalabalık cadde ve sokaklarda denetim yapıldı.

Cadde üzerindeki kafelerinde denetlendiği uygulamada vatandaşların genel olarak kurallara uyduğu gözlenirken, yüzde 50 doluluk oranını aşan bazı işletmelere uyarılarda bulunuldu.

"Doktor bana maske takma dedi"

Öte yandan maske düzgün takmayan vatandaşlar uyarıları dikkate alarak maskelerini düzeltti.

Kuralını ihlal eden ve "Burnum acıyor, doktor bana maske takma dedi" beyanında bulunan vatandaşa cezai işlem uygulandı.

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