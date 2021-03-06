Eskişehir'deki denetimlerde ilginç diyalog: Doktor bana maske takma dedi Kontrollü normalleşme süreci tedbirleri kapsamında Eskişehir'de emniyet güçleri kalabalığın yoğun olduğu noktalarda denetim gerçekleştirdi. Kuralları ihlal eden bir vatandaşı çeviren polis ekipleri, "Burnum acıyor, doktor bana maske takma dedi" diyen vatandaşa cezai işlem uyguladı.

Haber Merkezi 06 Mart 2021, 19:06 Son Güncelleme: 06 Mart 2021, 19:10 İHA