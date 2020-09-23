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Gündem Esnaf yolda 13 bin lira buldu Sahibine teslim edildi
İSTANBUL

Esnaf yolda 13 bin lira buldu: Sahibine teslim edildi

Silivri'de lokanta işleten Tamer Duman, müşterilerine yemek servisine çıktığı sırada yolda bir poşet gördü. Duman, içinde para olduğunu fark ettiği poşeti, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürerek ekiplere teslim etti.

Haber Merkezi AA
Silivri'de lokanta işleten Tamer Duman.
Silivri'de lokanta işleten Tamer Duman.

Tamer Duman, ardından parayı bulduğu yerdeki taksi durağına da giderek bilgi verdi.

  • Bir süre sonra parayı düşürdüğünü fark eden 65 yaşındaki Asime Boruç, önce taksi durağına, ardından da paranın teslim edildiği Zabıta Müdürlüğüne gitti.

Paranın sahibinin Boruç olduğunun anlaşılması üzerine Tamer Duman müdürlüğe davet edildi. Bir ineğini satarak elde ettiği parasını bulmanın mutluluğunu yaşayan Boruç, esnaf Duman'a 100 lira hediye etmek istedi.

Duman ise kendisinin lokantasının olduğunu söyleyerek Boruç'u yemek yemeye davet etti. Gözyaşlarını tutamayan Boruç, ekiplere ve Tamer Duman'a teşekkür etti.

"Dürüstlükten, doğruluktan ayrılmayalım"

Parayı bulan Tamer Duman, yemek servisi yaparken taksi durağının önünde parlak bir poşet gördüğünü anlatarak, "Poşeti elime alınca para olduğunu fark ettim. Şüphelendim ve bunu birinin düşürdüğünü düşündüm. Biraz ileride 4 bayan gördüm. Kendilerine 'Düşürdüğünüz paranız var mı?' diye sordum, 'yok' dediler. Zabıta ekiplerine teslim ettim, durumu anlattım. Tutanak tuttular, beraber saydık. 1 saat sonra zabıta ekipleri çağırdı. Kadının sağ olsun dualarını aldık. Eve gittikten sonra fark ettiğini söyledi. Büyükçavuşlu köyünden Silivri'ye gelmişler. Teşekkür etti. Herkesin kaybedince canının yanacağını bilen bir insanız. Mutlu oldum. Dürüstlükten, doğruluktan ayrılmayalım. Yapılan bir iyilikse ne mutlu bize" dedi.

Alkışlanacak hareket: Para dolu bulduğu poşeti polise teslim etti
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İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki sahil şeridinde çalışan temizlik işçisi Numan Aktan, görevini yaptığı sırada bir ağacın dibindeki poşeti fark etti.
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Poşetin içerisinin para dolu olduğunu gören temizlik işçisi, durumu önce amirine daha sonra da polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, para dolu poşetle birlikte işçi Numan Aktan'ı Saraybahçe Polis Merkezi'ne getirdi.
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Polis merkezinde para dolu poşeti teslim alan ekipler, paranın sayılmasının ardından tutanak hazırlayarak sahibini aramak için çalışmalara başladı. İfadesi alınan temizlik işçisi Numan Aktan, işlemlerin tamamlanmasının ardından görevine geri döndü.
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Alkışlanacak hareket: Para dolu bulduğu poşeti polise teslim etti
Kocaeli İzmit'te temizlik işçisi Numan Aktan, bir ağacın altında bulduğu bir poşet dolusu parayı polise teslim etti.

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