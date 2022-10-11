​Esnafa 100 milyar lira.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 saat 45 dakika süreyle toplandı. Erdoğan, toplantı sonrası Kabine’nin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında esnaf ve öğrencilere yeni destek paketleri duyuran Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

60 AY VADELİ KREDİ

Esnafımız için 60 ay vade ile yüzde 7,5 faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla 100 milyar liralık yeni kredi paketi başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1 buçuk milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin 0 faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 30’dan 35’e çıkartıyoruz. Halkbank’tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza borcunu tasfiye imkanı sağlayacağız.

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ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ

Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz. Doğa lgaz depolarımızın yüzde yüz doldurarak enerji karşısındaki oluşabilecek durumlara karşı önlem aldık. Ayrıca Umman, Katar, Endonezya, Malezya, Nijerya, Kazakistan ve BAE ile enerji alanında yeni işbirliklerimizin önünü açacak temaslarda bulunduk.

YASAKÇI ZİHNİYET PUSUDA

Geçtiğimiz 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle başörtüsü ve eğitim alanındaki konuları çözmüştük. CHP içinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda hala yasakçı bir zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi. Biz de madem bu konu yeniden gündeme geldi, biz de meselenin çözümünü anayasal güvence altına almakta bulduk. Meclis’te 411 oyla kabul edilen, daha sonra CHP Genel Başkanı’nın imzasıyla açılan dava neticesinde AYM’de iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz.

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ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİNE KADRO

Bizzat yerinde yürüttüğümüz çalışmalarla Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik. Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Alevi Bektaşi Kültür ve Başkanlığı kurma kararı aldık. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalara bu kurumsal altında faaliyet sağlayacak. Alevi Bektaşi inanç önderlerine bu kurumda kadro vereceğiz. Böylece ülkemizin demokratikleşme hedeflerinden birini daha hayata geçirmiş oluyoruz.

Konut kampanyasına 7.2 milyon başvuru

İlk Evim İlk İşyerim Projesi’ne 7.2 milyon başvuru yapıldı. Başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında bu rakamların daha da artacağı açıktır. Projenin ilk etabındaki rakamı 250 bin olan konutu 2028 yılına kadar 500 bine tamamlayacağımızı söylemiştik. Konut inşaası amaçlı arsa sayısını da 1 milyona çıkartma kararı aldığımızı bir süre önce duyurmuştuk. 1 milyon arsa ile ilgili bakanlığımız hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımız hem konuta hem arsaya başvurabilir. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebilir.

25 EKİM’DE İLK TEMEL ATILIYOR

Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin çok altında bir şekilde vatandaşlarımıza sunmakla kalmayıp, evlerini bir an önce yapabilmelerine de destek vereceğiz. Bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz. Hak sahipleri çoğunluğu sağladıkları zaman TOKİ’ye başvurarak talepte bulunabilecek. Zemin + 5 katı geçmeyecek, bankalarla iş birliğine gidilebilecek. Başvuruları bugün başladı. Arsaların tapuların tamamı 2 yıl içinde bitecek,. Müstakil parseller 192 bin lira, hisseli 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim’de 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz. İlk evim, ilk yerim iş yerim kampanyasının ülkemizde açacağı ekonomik hareketlilik 2 milyar liraya ulaşacak. Kampanyamızın bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olasını diliyorum.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: 35 yaş üstü kadınlara üniversitelerde ek kontenjan tanımlanacak