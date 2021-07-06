​Esnafın alacaklarına erken ödeme jesti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnafa yönelik bir müjde daha verdi. Başkan Güngör, esnafın vadesi gelmeyen 25 milyon TL’lik alacağının Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini açıkladı.

Hayrettin Güngör

"Her zaman destek olmaya devam edeceğiz"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Güngör, “İyilik paylaşıldıkça çoğalır düsturuyla çalışmaya devam ediyoruz. Emek verip alın teri döken hemşehrilerimizin daima yanındayız. Her zaman destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni normalleşme kararlarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açıkladığı müjde esnaf tarafından olumlu karşılandı. Yapılan planlamayla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde esnafın vadesi gelmemiş 25 milyon TL’lik alacağını ödeyecek. Esnafa önemli bir destek daha sağlanmış olacak.