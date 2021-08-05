Esra Hankulu’nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır’ın babasından tepki: Onun da ciğeri yansın

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, önceki gün şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptıkları çalışmada hayatını kaybeden Hankulu’nun geceyi Uygun’la birlikte geçirdiğinin tespit edildi.
Aleyna Çakır’ın ölümünün ardından gündem olan ve sonrasında ‘uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme’ suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti.
Olayın ardından konuşan Aleyna Çakır’ın babası Mehmet Esen, "Ümitcan Uygun’un arkasında kimler var? Bütün Türkiye duydu cinayet işlediğini, yine işlemiş. Allah onun da ciğerini yaksın, milletin ciğerini yakıyor" dedi.