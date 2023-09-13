Estonya Başbakanı Kallas'tan Barthelemos'un ziyaretinde 'Konstantinopolis' skandalı

I. Bartholomeos'u karşılayan Estonya Başbakanı Kaja Kallas skandala imza attı.
Yunanistan'ın Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle doruklara ulaştırdığı 'Helenizm' rüyasına Estonya Başbakanı Kaja Kallas da dahil oldu.
İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos, Kuzey Avrupa ülkesi Estonya'yı ziyaret etti.
I. Bartholomeos, ziyaret kapsamında Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile de bir araya geldi.
Kallas, I. Bartholomeos'u Tallin'de bulunan Hükümet Konağı'nın kapısında karşıladığı anları ise sosyal medya hesabından bir video ile paylaştı.
Kallas'tan Bartholomeos üzerinden "Kostantinopolis" skandalı
Ancak Kallas, söz konusu paylaşımda büyük bir skandala imza attı.
Estonya Başbakanı yaptığı paylaşımda, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos'u "Kostantinopolis Başpsikoposu ve Ekümenik Patrik" sözleriyle tanımlayarak "Bartholomeos şu anda Estonya'yı ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.
Kallas'ın skandal sözleri, Helenizm rüyasını hortlatmak için yatıp kalkan Yunanistan'a adeta bir destek gösterisi oldu.
Ayasofya'nın açılmasıyla "Konstanstinopolis" provokasyonu
Ayasofya'nın 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden cami olarak ibadete açılması, Yunanistan'da büyük bir hazımsızlığa neden olmuştu.
Başta Yunan siyasetçiler olmak üzere ülkede İstanbul'un adı "Konstantinopolis" olarak lanse edilerek çeşitli provokasyon girişimleri düzenlenmişti.