Et ve Süt Kurumu Adana'da hayvana yönelik şiddet görüntüleri nedeniyle müfettiş görevlendirdi

Hayvan kesilmeden önce eziyet edilmemeli, canı yakılmamalı. Ancak burada hayvana göz göre göre zulüm yapılıyor. Bunun bizler tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Türkiye genelindeki tüm hayvanseverler şu an bu vicdansızlığa tepki gösteriyor. Biz de yarın sabah suç duyurusunda bulunacağız"