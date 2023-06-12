Et ve Süt Kurumu Adana'da hayvana yönelik şiddet görüntüleri nedeniyle müfettiş görevlendirdi

Adana'da Et ve Süt Kurumu'nun kombinasında hayvana yapılan eziyet kamerada.
Olay, öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu’nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki kombinasında meydana geldi. İddiaya göre, kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı. Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Hayvanın sakinleşmemesi üzerine bir görevli, başına sopayla defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.